https://ria.ru/20250312/ekvador-2004443832.html

Эквадор привлечет основателя ЧВК Blackwater к борьбе с наркотрафиком

Эквадор привлечет основателя ЧВК Blackwater к борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 12.03.2025

Эквадор привлечет основателя ЧВК Blackwater к борьбе с наркотрафиком

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что заключил "стратегический альянс" с основателем ЧВК Blackwater Эриком Принсом для укрепления возможностей... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:30:00+03:00

2025-03-12T05:30:00+03:00

2025-03-12T05:30:00+03:00

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МЕХИКО, 12 мар - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что заключил "стратегический альянс" с основателем ЧВК Blackwater Эриком Принсом для укрепления возможностей государства в борьбе с наркопреступностью и защите вод. "Организованная преступность посеяла страх и поверила, что может действовать безнаказанно. Их время истекло. Эквадор начинает использовать зарубежную помощь. На встрече с Эриком Принсом, основателем Blackwater, мы создали стратегический альянс для укрепления наших возможностей в борьбе с наркотерроризмом и защите наших вод от незаконного рыболовства", - написал Нобоа в своем блоге в Х. Принс - основатель и бывший руководитель частной военной компании Blackwater (ныне Constellis). В прошлом месяце он предложил администрации президента США Дональда Трампа план по использованию частных военных подрядчиков для массовой депортации нелегальных иммигрантов. Среди недавних международных проектов Принса в СМИ упоминается контракт в Демократической Республике Конго с участием более двух тысяч наемников для охраны месторождений полезных ископаемых, попытки поставлять оружие и наемников в Ливию и на Украину. Американец также является основателем Frontier Services Group (FSG) - частично государственной китайской компании в области безопасности, авиации и логистики, которая реализует логистические проекты в Африке и регионах, участвующих в китайской инициативе "Один пояс – один путь". В Эквадорских провинциях Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Орельяна, Санта-Элена, Эль-Оро и Сукумбиос, а также в столичном округе Кито с января 2025 года действуют чрезвычайное положение и военная мобилизация, которое Нобоа объявил для борьбы с насилием. По статистике Эквадор является самой жестокой страной в Латинской Америке: уровень убийств составляет 38 на 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250205/ekvador-1997419569.html

https://ria.ru/20241218/parlament-1989813433.html

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в мире, эквадор, сша, ливия, дональд трамп, blackwater