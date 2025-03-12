https://ria.ru/20250312/ekspotsentr-2004621018.html

Совещание о развитии жилищного строительства России прошло в "Экспоцентре"

Совещание о развитии жилищного строительства России прошло в "Экспоцентре" - РИА Новости, 12.03.2025

Совещание о развитии жилищного строительства России прошло в "Экспоцентре"

На прошедшем в среду X Всероссийском совещании "Развитие жилищного строительства в Российской Федерации" представители государственных органов власти обсудили с РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:53:00+03:00

2025-03-12T20:53:00+03:00

2025-03-12T20:53:00+03:00

россия

экспоцентр

строительство

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. На прошедшем в среду X Всероссийском совещании "Развитие жилищного строительства в Российской Федерации" представители государственных органов власти обсудили с бизнесом перспективы жилищного строительства, передает корреспондент РИА Новости. Совещание проводилось в рамках проходящей в "Экспоцентре" "Российской строительной недели" – масштабного отраслевого мероприятия, объединяющего выставки и форумы строительного комплекса России. В начале совещания было зачитано приветствие заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. "Строительная отрасль все последние годы показывает стабильный рост. С 2019 года объем работ вырос более чем на 30%", – отметил в обращении вице-премьер. Выступая перед представителями власти и бизнеса, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин проанализировал существующие вызовы и пути решения проблем застройщиков на рынке жилья. "Сейчас было несколько серьезных праздников и поводов сделать скидки участникам специальной военной операции. Коллеги, настойчиво, как простой гражданин, вас попрошу сделать для наших героев скидки, чтобы они понимали, что, воюя, они смогут рассчитывать на более гибкие условия", – предложил заместитель министра, выступая на совещании. Эта инициатива была встречена общими аплодисментами. В десятку самых волнующих для застройщиков тем входит так называемая проблема "потребительского экстремизма", когда покупатели, пользуясь недоделками или просрочками со стороны застройщиков, взыскивают с последних ущерб в виде денежной компенсации или пени за просрочку обязательств, которые составляют порой немаленькие суммы. "Юристы и недобросовестные эксперты этим пользуются. Есть случаи, когда при стоимости договора 6 миллионов рублей сумма взысканий составляла больше 30 миллионов рублей. Мы понимаем и видим эту проблему", – сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов. Проблему прокомментировал и президент Всероссийской ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья", модератор совещания Леонид Казинец. "Сначала был сильный баланс в сторону безответственных застройщиков и на них нельзя было найти управы. Потом наши законодатели немного перегнули в другую сторону. Необходимо найти баланс", – отметил Казинец. Также на совещании были объявлены и награждены победители "ТОП ЖК-2025", чьи жилые комплексы-новостройки специалисты отрасли признали лучшими в России. В рамках "Российской строительной недели – 2025" стартовали три ключевых мероприятия отрасли: выставки RosBuild 2025, "Мир стекла-2025" и форум "Строим будущее России вместе". RosBuild 2025 собрала более 150 компаний из России, Китая и Республики Беларусь – ведущих производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и инновационных решений для строительной отрасли. Деловая программа выставки насчитывает более 100 мероприятий, в числе которых впервые пройдет "День поставщика". "Мир стекла-2025" объединила более 230 компаний из 10 стран: России, Республики Беларусь, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китая, Турции, Франции и Швейцарии. Среди мероприятий деловой программы будет проведен Первый международный стекольный конгресс, организованный в партнерстве Ассоциацией производителей стеклянной тары и АО "Экспоцентр". "В 2025 году "Российская строительная неделя" проходит на фоне масштабной цифровизации строительной отрасли, внедрения энергоэффективных технологий и активного поиска решений для повышения доступности жилья. Выставки RosBuild и "Мир стекла" демонстрируют новейшие разработки в области строительных материалов, модульного строительства, умного освещения и автоматизации процессов. Особенно важно, что наряду с инновациями обсуждаются практические аспекты их внедрения: от нормативно-правовой базы до успешных бизнес-кейсов", – сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. По словам руководителя "Экспоцентра", высокий интерес к мероприятиям подчеркивает и большое количество зарегистрированных участников – более 1000 девелоперов, свыше 100 представителей министерств и ведомств. "Российская строительная неделя" укрепляет свои позиции как ключевая дискуссионная и выставочная площадка строительного комплекса России. Это – не только место демонстрации новых продуктов, но и реальная точка соприкосновения бизнеса и власти, где принимаются решения, влияющие на всю отрасль", – подчеркнул Фатеев. Организатором "Российской строительной недели" выступил "Экспоцентр" при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также ведущих отраслевых объединений и ассоциаций. Мероприятия проводятся под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставки и мероприятия "Российской строительной недели" продлятся до 14 марта.

https://realty.ria.ru/20250310/minstroy-2004010891.html

https://realty.ria.ru/20250312/zastrojschiki-2004569398.html

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россия, экспоцентр, строительство