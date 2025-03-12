https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004617958.html

У большинства отравившихся в лицее в Екатеринбурге обнаружили норовирус

У большинства отравившихся в лицее в Екатеринбурге обнаружили норовирус - РИА Новости, 12.03.2025

У большинства отравившихся в лицее в Екатеринбурге обнаружили норовирус

Норовирус обнаружили у большинства отравившихся учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, число заболевших выросло до 34, РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:32:00+03:00

2025-03-12T20:32:00+03:00

2025-03-12T20:32:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Норовирус обнаружили у большинства отравившихся учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, число заболевших выросло до 34, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. В среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. По данным регионального минздрава, за помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура региона, в свою очередь, изучает документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Как уточняли РИА Новости в надзорном ведомстве, с 1 января учащихся в СУНЦ кормит ООО "Общественное питание". Учебное заведение перевели на дистанционный режим. "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции среди 34-х учащихся лицея. По результатам исследований клинического материала у большинства заболевших детей выявлен норовирус. Тот же возбудитель обнаружен при обследовании персонала пищеблока (у двух сотрудников)", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что специалисты, обследовав пищеблок, нашли в его работе множество нарушений санитарного законодательства: производственные помещения, оборудование и инвентарь содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии, не соблюдаются как условия хранения сырья, готовой продукции, так и поточность технологических процессов. В ведомстве добавили, что деятельность организатора питания – ООО "Общественное питание", временно остановлена. Как следует из данных сервиса проверки контрагентов "Контур.Фокус", компания "Общественное питание", выиграла порядка 200 торгов на госзакупках на общую сумму более 294 миллионов рублей за время существования с июля 2014 года. Последний контракт "Общественное питание" заключило 7 марта с екатеринбургской школой-интернатом №6 на сумму в 929,2 тысячи рублей. Помимо этого, организация за последние 12 месяцев семь раз выступала в суде как ответчик. Общая сумма требований – 1,1 миллиона рублей, основные претензии к компании были связаны с выплатами задолженностей и штрафами.

https://ria.ru/20250307/detsad-2003553945.html

https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

https://ria.ru/20250303/infektsiya-2002642014.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия