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Студентов лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита, осмотрят медики - РИА Новости, 12.03.2025
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10:22 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004470699.html
Студентов лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита, осмотрят медики
Студентов лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита, осмотрят медики - РИА Новости, 12.03.2025
Студентов лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита, осмотрят медики
Медики оперативно осмотрят всех учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, где произошла вспышка острого гастроэнтерита,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:22:00+03:00
2025-03-12T10:22:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
андрей карлов
уральский федеральный университет
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Медики оперативно осмотрят всех учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, где произошла вспышка острого гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. В общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы, сообщал минздрав. В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. "Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в связи с появлением информации о массовом заболевании студентов в общежитии СУНЦ УрФУ поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших", - говорится в сообщении. Уточняется, что руководителю минздрава региона также поставлена задача проанализировать объем коечного фонда и при необходимости подготовить дополнительные места в инфекционных палатах для лечения больных.
https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html
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екатеринбург
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екатеринбург, свердловская область, андрей карлов, уральский федеральный университет, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, Андрей Карлов, Уральский федеральный университет, Происшествия
Студентов лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита, осмотрят медики

В Екатеринбурге осмотрят студентов лицея, где произошла вспышка гастроэнтерита

© Depositphotos.com / Alexander GolubevМедсестра поправляет перчатки
Медсестра поправляет перчатки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Depositphotos.com / Alexander Golubev
Медсестра поправляет перчатки. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Медики оперативно осмотрят всех учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, где произошла вспышка острого гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
В общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы, сообщал минздрав. В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному.
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"Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в связи с появлением информации о массовом заболевании студентов в общежитии СУНЦ УрФУ поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших", - говорится в сообщении.
Уточняется, что руководителю минздрава региона также поставлена задача проанализировать объем коечного фонда и при необходимости подготовить дополнительные места в инфекционных палатах для лечения больных.
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