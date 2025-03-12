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В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом - РИА Новости, 12.03.2025
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09:39 12.03.2025 (обновлено: 10:27 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004463795.html
В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом
В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом - РИА Новости, 12.03.2025
В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом
Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:39:00+03:00
2025-03-12T10:27:00+03:00
здоровье - общество
екатеринбург
уральский федеральный университет
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28, сообщил региональный Минздрав. &quot;За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы&quot;, — указали в ведомстве.Медики оценивают состояние пациентов как близкое к удовлетворительному.Ранее сообщалось, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализировали 20 человек.
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здоровье - общество, екатеринбург, уральский федеральный университет, происшествия
Здоровье - Общество, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Происшествия
В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом

Число госпитализированных с гастроэнтеритом в Екатеринбурге возросло до 28

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28, сообщил региональный Минздрав.
«

"За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы", — указали в ведомстве.

Медики оценивают состояние пациентов как близкое к удовлетворительному.
Ранее сообщалось, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализировали 20 человек.
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