https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004463795.html

В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом

В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом - РИА Новости, 12.03.2025

В Екатеринбурге выросло число госпитализированных с острым гастроэнтеритом

Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:39:00+03:00

2025-03-12T09:39:00+03:00

2025-03-12T10:27:00+03:00

здоровье - общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28, сообщил региональный Минздрав. "За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы", — указали в ведомстве.Медики оценивают состояние пациентов как близкое к удовлетворительному.Ранее сообщалось, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализировали 20 человек.

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здоровье - общество, екатеринбург, уральский федеральный университет, происшествия