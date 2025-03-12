https://ria.ru/20250312/ek-2004539890.html

В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине

В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине - РИА Новости, 12.03.2025

В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине

В Еврокомиссии заявили, что никогда не занимали "провоенную" позицию по Украине, всегда поддерживали "мир". РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:53:00+03:00

2025-03-12T14:53:00+03:00

2025-03-12T14:54:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что никогда не занимали "провоенную" позицию по Украине, всегда поддерживали "мир". Журналисты на брифинге в Брюсселе задали представителю ЕК вопрос о том, собирается ли Брюссель сменить свою "провоенную" позицию по Украине после раунда переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной. "Я хочу быть предельно четкой, мы занимаем мирную позицию, поддерживаем справедливый мир", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер подчеркнула, что военная инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по поставке Украине боеприпасов, ракет и систем ПВО в 2025 году "на миллиарды евро" остается в силе. "Это предложение все еще на повестке, его будут обсуждать страны Евросоюза", - подтвердила она. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250306/plan-2003416528.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002374210.html

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в мире, украина, сша, киев, кайя каллас, марко рубио, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз