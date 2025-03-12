Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 12.03.2025 (обновлено: 14:54 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ek-2004539890.html
В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине
В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине
В Еврокомиссии заявили, что никогда не занимали "провоенную" позицию по Украине, всегда поддерживали "мир". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:53:00+03:00
2025-03-12T14:54:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
кайя каллас
марко рубио
владимир путин
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_0:272:5216:3206_1920x0_80_0_0_6b6c58aea765040779ba16a05f0b947b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что никогда не занимали "провоенную" позицию по Украине, всегда поддерживали "мир". Журналисты на брифинге в Брюсселе задали представителю ЕК вопрос о том, собирается ли Брюссель сменить свою "провоенную" позицию по Украине после раунда переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной. "Я хочу быть предельно четкой, мы занимаем мирную позицию, поддерживаем справедливый мир", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер подчеркнула, что военная инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по поставке Украине боеприпасов, ракет и систем ПВО в 2025 году "на миллиарды евро" остается в силе. "Это предложение все еще на повестке, его будут обсуждать страны Евросоюза", - подтвердила она. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250306/plan-2003416528.html
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002374210.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_290:0:4926:3477_1920x0_80_0_0_944089a3e9052b7b57db1c91da86a364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, кайя каллас, марко рубио, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Кайя Каллас, Марко Рубио, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
В Еврокомиссии заявили, что всегда поддерживали мир по Украине

В Еврокомиссии сообщили, что никогда не занимали провоенную позицию по Украине

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что никогда не занимали "провоенную" позицию по Украине, всегда поддерживали "мир".
Журналисты на брифинге в Брюсселе задали представителю ЕК вопрос о том, собирается ли Брюссель сменить свою "провоенную" позицию по Украине после раунда переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В ЕК рассказали подробности плана по перевооружению Европы
6 марта, 15:17
"Я хочу быть предельно четкой, мы занимаем мирную позицию, поддерживаем справедливый мир", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер подчеркнула, что военная инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по поставке Украине боеприпасов, ракет и систем ПВО в 2025 году "на миллиарды евро" остается в силе. "Это предложение все еще на повестке, его будут обсуждать страны Евросоюза", - подтвердила она.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Глава ЕК призвала Зеленского быть бесстрашным
28 февраля, 23:37
 
В миреУкраинаСШАКиевКайя КалласМарко РубиоВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала