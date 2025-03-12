https://ria.ru/20250312/ek-2004454282.html

Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными

Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными - РИА Новости, 12.03.2025

Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вводимые ЕС контрмеры в ответ на пошлины США "сильные, но соразмерные". РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:42:00+03:00

2025-03-12T08:42:00+03:00

2025-03-12T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вводимые ЕС контрмеры в ответ на пошлины США "сильные, но соразмерные"."Пошлины - это налоги. Они негативно влияют на предприятия и еще хуже на потребителей. Эти пошлины нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность в экономику. Под угрозой рабочие места. Цены будут расти - как в Европе, так и в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.Глава ЕК добавила, что контрмеры ЕС в ответ на пошлины США будут введены в два этапа, начиная с 1 апреля и полностью вступят в силу с 13 апреля. По ее словам, ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.

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