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Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными
Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными - РИА Новости, 12.03.2025
Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вводимые ЕС контрмеры в ответ на пошлины США "сильные, но соразмерные". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:42:00+03:00
2025-03-12T08:42:00+03:00
2025-03-12T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вводимые ЕС контрмеры в ответ на пошлины США "сильные, но соразмерные"."Пошлины - это налоги. Они негативно влияют на предприятия и еще хуже на потребителей. Эти пошлины нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность в экономику. Под угрозой рабочие места. Цены будут расти - как в Европе, так и в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.Глава ЕК добавила, что контрмеры ЕС в ответ на пошлины США будут введены в два этапа, начиная с 1 апреля и полностью вступят в силу с 13 апреля. По ее словам, ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
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еврокомиссия, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире
Еврокомиссия, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, В мире
Глава ЕК назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными
Фон дер Ляйен назвала меры, вводимые против американских пошлин, соразмерными