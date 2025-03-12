https://ria.ru/20250312/efimov-2004494446.html
Ефимов: четыре московские гостиницы перевели на льготную ставку аренды
Ефимов: четыре московские гостиницы перевели на льготную ставку аренды - РИА Новости, 12.03.2025
Ефимов: четыре московские гостиницы перевели на льготную ставку аренды
Четыре гостиницы в Москве были переведены на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:18:00+03:00
2025-03-12T14:18:00+03:00
2025-03-12T14:18:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четыре гостиницы в Москве были переведены на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что данная программа действуют в отношении столичного гостиничного бизнеса уже свыше трех лет."За это время инвесторы по результатам открытых аукционов заключили с городом договоры аренды пяти объектов недвижимости общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров в центре и на востоке столицы. В четырех зданиях уже открыты отели, а предприниматели переведены на льготную ставку", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что две такие гостиницы расположены в Таганском районе и Замоскворечье, а еще две - в районах Соколиная Гора и Преображенское. Еще одно здание предприниматели арендовали в апреле прошлого года. На данный момент там идет реставрация, добавляется в пресс-релизе.Предпринимателям Москвы, чтобы перейти на льготную ставку, нужно провести ремонт арендованной недвижимости. Также отель должен иметь категорию "три звезды", "четыре звезды", "пять звезд", а его номерной фонд - занимать не менее 75% общей площади объекта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что гостей города привлекают исторический центр и благоустроенные парки. Также они любят посещать ВДНХ.
https://ria.ru/20250312/efimov-2004385319.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: четыре московские гостиницы перевели на льготную ставку аренды
Ефимов: четыре гостиницы Москвы переведены на льготную ставку аренды
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Четыре гостиницы в Москве были переведены на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что данная программа действуют в отношении столичного гостиничного бизнеса уже свыше трех лет.
"За это время инвесторы по результатам открытых аукционов заключили с городом договоры аренды пяти объектов недвижимости общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров в центре и на востоке столицы. В четырех зданиях уже открыты отели, а предприниматели переведены на льготную ставку", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что две такие гостиницы расположены в Таганском районе и Замоскворечье, а еще две - в районах Соколиная Гора и Преображенское. Еще одно здание предприниматели арендовали в апреле прошлого года. На данный момент там идет реставрация, добавляется в пресс-релизе.
Предпринимателям Москвы, чтобы перейти на льготную ставку, нужно провести ремонт арендованной недвижимости. Также отель должен иметь категорию "три звезды", "четыре звезды", "пять звезд", а его номерной фонд - занимать не менее 75% общей площади объекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что гостей города привлекают исторический центр и благоустроенные парки. Также они любят посещать ВДНХ.