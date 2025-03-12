Ефимов: на западе Москвы по проекту КРТ построят многофункциональный центр
Ефимов: на западе Москвы по программе КРТ построят многофункциональный центр
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В районе Филёвский Парк на западе Москвы по проекту комплексного развития территорий построят 129 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Предназначенная к реорганизации территория находится в Береговом проезде, недалеко от метро "Фили."
"Два участка общей площадью почти два гектара входят в один проект комплексного развития территории. Здесь в рамках редевелопмента создадут современное деловое пространство. Вложения в проект составят 55,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 1,7 миллиарда рублей. В результате реорганизации площадки в районе Филёвский Парк будет создано 3,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Всего в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.