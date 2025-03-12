https://ria.ru/20250312/efimov-2004385319.html

Ефимов: на западе Москвы по проекту КРТ построят многофункциональный центр

Ефимов: на западе Москвы по проекту КРТ построят многофункциональный центр - РИА Новости, 12.03.2025

Ефимов: на западе Москвы по проекту КРТ построят многофункциональный центр

В районе Филёвский Парк на западе Москвы по проекту комплексного развития территорий построят 129 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:12:00+03:00

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владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В районе Филёвский Парк на западе Москвы по проекту комплексного развития территорий построят 129 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Предназначенная к реорганизации территория находится в Береговом проезде, недалеко от метро "Фили.""Два участка общей площадью почти два гектара входят в один проект комплексного развития территории. Здесь в рамках редевелопмента создадут современное деловое пространство. Вложения в проект составят 55,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 1,7 миллиарда рублей. В результате реорганизации площадки в районе Филёвский Парк будет создано 3,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Всего в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250311/efimov-2004249495.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы