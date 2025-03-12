https://ria.ru/20250312/dron-2004445317.html

СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине

СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине - РИА Новости, 12.03.2025

СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине

Американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:02:00+03:00

2025-03-12T06:02:00+03:00

2025-03-12T06:02:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине, сообщает газета Wall Street Journal. "Америка обращается к Украине для производства более хороших дронов... Американские беспилотные технологии - разочарование на поле боя, оборонные стартапы объединяют силы с украинскими производителями, чтобы создать более хорошие, прошедшие проверку войной летательные аппараты для американских военных", - пишет издание. Как отмечает газета, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают". "США и Украина продолжают вести переговоры о возможном мирном процессе. Любой дипломатический поворот сюжета с малой вероятностью разрушит связь, которая образовалась между американскими и украинскими стартапами (по производству - ред.) дронов, или повернет вспять усилия минобороны (США - ред.) адаптировать превосходящие инновации с Украины", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц в оборонной сфере и основателей стартапов

https://ria.ru/20250311/ssha-2004414711.html

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украина, сша, министерство обороны сша