Рейтинг@Mail.ru
СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/dron-2004445317.html
СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине
СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине
Американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:02:00+03:00
2025-03-12T06:02:00+03:00
украина
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине, сообщает газета Wall Street Journal. "Америка обращается к Украине для производства более хороших дронов... Американские беспилотные технологии - разочарование на поле боя, оборонные стартапы объединяют силы с украинскими производителями, чтобы создать более хорошие, прошедшие проверку войной летательные аппараты для американских военных", - пишет издание. Как отмечает газета, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают". "США и Украина продолжают вести переговоры о возможном мирном процессе. Любой дипломатический поворот сюжета с малой вероятностью разрушит связь, которая образовалась между американскими и украинскими стартапами (по производству - ред.) дронов, или повернет вспять усилия минобороны (США - ред.) адаптировать превосходящие инновации с Украины", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц в оборонной сфере и основателей стартапов
https://ria.ru/20250311/ssha-2004414711.html
https://ria.ru/20250311/oruzhie-2004403815.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, министерство обороны сша
Украина, США, Министерство обороны США
СМИ: стартапы из США обращаются за помощью в производстве дронов к Украине

WSJ: американские стартапы обращаются за помощью в производстве дронов к Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник "Баба-Яга"
Беспилотник Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник "Баба-Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине, сообщает газета Wall Street Journal.
"Америка обращается к Украине для производства более хороших дронов... Американские беспилотные технологии - разочарование на поле боя, оборонные стартапы объединяют силы с украинскими производителями, чтобы создать более хорошие, прошедшие проверку войной летательные аппараты для американских военных", - пишет издание.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной
Вчера, 21:24
Как отмечает газета, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".
"США и Украина продолжают вести переговоры о возможном мирном процессе. Любой дипломатический поворот сюжета с малой вероятностью разрушит связь, которая образовалась между американскими и украинскими стартапами (по производству - ред.) дронов, или повернет вспять усилия минобороны (США - ред.) адаптировать превосходящие инновации с Украины", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц в оборонной сфере и основателей стартапов
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Западе раскрыли, чем обернется отказ США поставлять оружие Украине
Вчера, 19:43
 
УкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала