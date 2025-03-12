https://ria.ru/20250312/dodik-2004555446.html

Додик в ближайшие дни встретится с представителями России

Додик в ближайшие дни встретится с представителями России - РИА Новости, 12.03.2025

Додик в ближайшие дни встретится с представителями России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в свете постановления прокуратуры БиГ заявил, что в ближайшие дни ожидает встречи с... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:59:00+03:00

2025-03-12T15:59:00+03:00

2025-03-12T15:59:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в свете постановления прокуратуры БиГ заявил, что в ближайшие дни ожидает встречи с представителями РФ на "высочайшем уровне" и обсудит с ними продолжение мандата международной миротворческой миссии ALTHEA. Прокуратура БиГ предписала ранее Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок". "В эти дни встречусь на высочайшем уровне с представителями РФ. В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил, чтобы (миротворческая миссия в БиГ - ред.) ALTHEA оставалась, буду просить россиян, чтобы они наложили вето, и не позволят, чтобы осталась структура, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает нам, сербам, здесь введением каких-то сил, только за то, что этого требуют в Сараево. Перед тем он указал, что спокоен и никогда не уедет из Республики Сербской, премьер РС БиГ и спикер парламента также заявили, что не верят и не собираются предавать себя не предусмотренным конституцией органам БиГ. Ранее Додик заявил о внесении на рассмотрение парламентом новой редакции конституции Республики Сербской, которая, по его словам, не будет противоречить конституции БиГ. Глава МВД Республики Сербской Боснии Герцеговины (РС БиГ) Синиша Каран заявил ранее, что задержания согласно предписанию прокуратуры БиГ президента РС БиГ Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) не будет, их защитит МВД РС БиГ. Члены ветеранских объединений сербов войны 1992-1995 годов также вступили в поддержку властей в Баня-Луке. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Желька Цвиянович в среду призвала Сербию и Хорватию политически помочь преодолению кризиса в БиГ и возвращению к нормам мирного Дейтонского соглашения 1995 года, определившего структуру государства и полномочия его частей. Она также указала, что важнее всего сохранить мир и стабильность в БиГ обеспечением равных прав всех ее народов и соблюдением полномочий энтитетов – частей страны. Президент РС БиГ 7 марта предложил сотрудникам не признаваемых официальной Баня-Лукой суда, прокуратуры БиГ и Агентства по расследованиям и защите (SIPA) перейти на работу в структуры Республики Сербской. Перед тем Додик подписал указы о вступлении в силу принятых 28 февраля Народной скупщиной (парламентом) законов об особом реестре НКО, о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и агентства SIPA. МВД РС БиГ также призвало сотрудников SIPA обратиться для перехода на работу в ближайшее отделение полиции. Лидер боснийских сербов ранее получил вызов в прокуратуру в Сараево по подозрению в нарушении конституционного порядка БиГ, такие же вызовы, по его словам, получили глава правительства РС БиГ Радован Вишкович и председатель парламента РС Ненад Стевандич. По словам лидера боснийских сербов, акты прокуратуры БиГ недействительны на территории Республики Сербской. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович и главы двух палат Парламентской ассамблеи БиГ Денис Звиздич и Кемал Адемович обжаловали подписанные президентом РС БиГ указы о вступлении в силу принятых 28 февраля Народной скупщиной (парламентом) законов об особом реестре НКО, о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и агентства SIPA, а также призвали ЕС увеличить и распределить резервы европейской миссии EUFOR. Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось по данным командования около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента. Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".

https://ria.ru/20250306/dodik-2003441612.html

https://ria.ru/20250227/dodik-2001836510.html

https://ria.ru/20241211/rossija-1988533119.html

https://ria.ru/20241108/serbiya-1982767259.html

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в мире, сараево, республика сербская, россия, милорад додик, оон, евросоюз, нато