https://ria.ru/20250312/desantniki-2004470215.html

Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области

Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области - РИА Новости, 12.03.2025

Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области

Военнослужащим взвода беспилотных летательных аппаратов 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:21:00+03:00

2025-03-12T10:21:00+03:00

2025-03-12T10:21:00+03:00

надежные люди

орловская область

россия

орел

александр новиков

дмитрий донской

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

спецоперация

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащим взвода беспилотных летательных аппаратов 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского передали из Орловской области гуманитарную посылку с прицелами ночного видения, портативными рациями и квадрокоптерами, сообщили в региональном главке МЧС России. "Цифровые прицелы ночного видения, портативные рации, квадрокоптеры, элементы экипировки и продукты питания переданы от ГУ МЧС России по Орловской области и правительства региона. Отечественный автомобиль "Нива-2131" десантникам предоставил Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. Также участники мероприятия вручили бойцу подразделения детские письма, флаг Орловской области и копию знамени Победы", – говорится в сообщении. Уточняется, что посылку для военнослужащих передали начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков, первый заместитель губернатора региона Владимир Ивановский и и.о. ректора ОГУ имени И.С. Тургенева Галина Зомитева. Груз вручили в Орле военнослужащему полка, уроженцу Залегощенского района области, студенту Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева по имени Александр. "Сегодня мы вручаем нашему земляку автомобиль, радиостанции, беспилотники, чтобы наши воины с достоинством и честью выполняли боевые задачи и в Год защитника Отечества завершили специальную военную операцию победой. Орловская область всегда вместе с нашими войсками. Победа будет за нами!" – сказал Ивановский, слова которого цитируются в сообщении. "Это не первая посылка, собранная личным составом и ветеранами ГУ МЧС России по Орловской области. Мы продолжим поддерживать наших бойцов на передовой, чтобы приблизить долгожданную Победу!", - отметил в свою очередь Новиков.

https://ria.ru/20250311/svo-2004297727.html

https://ria.ru/20250311/svo-2004287119.html

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Артем Смирнов

орловская область, россия, орел, александр новиков, дмитрий донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спецоперация