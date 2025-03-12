Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области
Орловским десантникам передали гуманитарную посылку с прицелами ночного видения
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиПередача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Передача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащим взвода беспилотных летательных аппаратов 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского передали из Орловской области гуманитарную посылку с прицелами ночного видения, портативными рациями и квадрокоптерами, сообщили в региональном главке МЧС России.
"Цифровые прицелы ночного видения, портативные рации, квадрокоптеры, элементы экипировки и продукты питания переданы от ГУ МЧС России по Орловской области и правительства региона. Отечественный автомобиль "Нива-2131" десантникам предоставил Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. Также участники мероприятия вручили бойцу подразделения детские письма, флаг Орловской области и копию знамени Победы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что посылку для военнослужащих передали начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков, первый заместитель губернатора региона Владимир Ивановский и и.о. ректора ОГУ имени И.С. Тургенева Галина Зомитева. Груз вручили в Орле военнослужащему полка, уроженцу Залегощенского района области, студенту Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева по имени Александр.
"Сегодня мы вручаем нашему земляку автомобиль, радиостанции, беспилотники, чтобы наши воины с достоинством и честью выполняли боевые задачи и в Год защитника Отечества завершили специальную военную операцию победой. Орловская область всегда вместе с нашими войсками. Победа будет за нами!" – сказал Ивановский, слова которого цитируются в сообщении.
"Это не первая посылка, собранная личным составом и ветеранами ГУ МЧС России по Орловской области. Мы продолжим поддерживать наших бойцов на передовой, чтобы приблизить долгожданную Победу!", - отметил в свою очередь Новиков.