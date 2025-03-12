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Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Надежные люди
 
10:21 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/desantniki-2004470215.html
Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области
Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области - РИА Новости, 12.03.2025
Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области
Военнослужащим взвода беспилотных летательных аппаратов 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:21:00+03:00
2025-03-12T10:21:00+03:00
надежные люди
орловская область
россия
орел
александр новиков
дмитрий донской
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спецоперация
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащим взвода беспилотных летательных аппаратов 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского передали из Орловской области гуманитарную посылку с прицелами ночного видения, портативными рациями и квадрокоптерами, сообщили в региональном главке МЧС России. "Цифровые прицелы ночного видения, портативные рации, квадрокоптеры, элементы экипировки и продукты питания переданы от ГУ МЧС России по Орловской области и правительства региона. Отечественный автомобиль "Нива-2131" десантникам предоставил Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. Также участники мероприятия вручили бойцу подразделения детские письма, флаг Орловской области и копию знамени Победы", – говорится в сообщении. Уточняется, что посылку для военнослужащих передали начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков, первый заместитель губернатора региона Владимир Ивановский и и.о. ректора ОГУ имени И.С. Тургенева Галина Зомитева. Груз вручили в Орле военнослужащему полка, уроженцу Залегощенского района области, студенту Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева по имени Александр. "Сегодня мы вручаем нашему земляку автомобиль, радиостанции, беспилотники, чтобы наши воины с достоинством и честью выполняли боевые задачи и в Год защитника Отечества завершили специальную военную операцию победой. Орловская область всегда вместе с нашими войсками. Победа будет за нами!" – сказал Ивановский, слова которого цитируются в сообщении. "Это не первая посылка, собранная личным составом и ветеранами ГУ МЧС России по Орловской области. Мы продолжим поддерживать наших бойцов на передовой, чтобы приблизить долгожданную Победу!", - отметил в свою очередь Новиков.
https://ria.ru/20250311/svo-2004297727.html
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орловская область, россия, орел, александр новиков, дмитрий донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спецоперация
Надежные люди, Орловская область, Россия, Орел, Александр Новиков, Дмитрий Донской, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Спецоперация
Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области

Орловским десантникам передали гуманитарную посылку с прицелами ночного видения

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиПередача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников
Передача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Передача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащим взвода беспилотных летательных аппаратов 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского передали из Орловской области гуманитарную посылку с прицелами ночного видения, портативными рациями и квадрокоптерами, сообщили в региональном главке МЧС России.
"Цифровые прицелы ночного видения, портативные рации, квадрокоптеры, элементы экипировки и продукты питания переданы от ГУ МЧС России по Орловской области и правительства региона. Отечественный автомобиль "Нива-2131" десантникам предоставил Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. Также участники мероприятия вручили бойцу подразделения детские письма, флаг Орловской области и копию знамени Победы", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что посылку для военнослужащих передали начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков, первый заместитель губернатора региона Владимир Ивановский и и.о. ректора ОГУ имени И.С. Тургенева Галина Зомитева. Груз вручили в Орле военнослужащему полка, уроженцу Залегощенского района области, студенту Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева по имени Александр.
"Сегодня мы вручаем нашему земляку автомобиль, радиостанции, беспилотники, чтобы наши воины с достоинством и честью выполняли боевые задачи и в Год защитника Отечества завершили специальную военную операцию победой. Орловская область всегда вместе с нашими войсками. Победа будет за нами!" – сказал Ивановский, слова которого цитируются в сообщении.
"Это не первая посылка, собранная личным составом и ветеранами ГУ МЧС России по Орловской области. Мы продолжим поддерживать наших бойцов на передовой, чтобы приблизить долгожданную Победу!", - отметил в свою очередь Новиков.
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Надежные людиОрловская областьРоссияОрелАлександр НовиковДмитрий ДонскойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Спецоперация
 
 
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