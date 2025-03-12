Рейтинг@Mail.ru
Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/delo-2004494292.html
Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей
Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2025
Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей
Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей возбуждено в Красноярске, задержаны пять местных жителей, сообщил СК РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:11:00+03:00
2025-03-12T12:11:00+03:00
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей возбуждено в Красноярске, задержаны пять местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица", - говорится в сообщении. По данным СК, в 2022 года подозреваемые объединились в организованную группу и начали заниматься незаконным выводом безналичных денежных средств в наличный оборот. Фигуранты, используя подставных лиц с низким социальным статусом, создавали фирмы, которые фактически не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. В результате их действий было создано и зарегистрировано не менее 50 фирм, через которые незаконно выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы схемы извлекли доход не менее 25 миллионов рублей. "Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей… По месту жительства подозреваемых следователями СК России проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили", - добавляется в сообщении. Все пятеро фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20250304/zaderzhanie-2002932630.html
https://ria.ru/20250210/peterburg-1998414235.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), общество
Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей

Пять жителей Красноярска подозреваются в незаконном обороте свыше 250 млн рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей возбуждено в Красноярске, задержаны пять местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег
4 марта, 12:10
По данным СК, в 2022 года подозреваемые объединились в организованную группу и начали заниматься незаконным выводом безналичных денежных средств в наличный оборот. Фигуранты, используя подставных лиц с низким социальным статусом, создавали фирмы, которые фактически не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. В результате их действий было создано и зарегистрировано не менее 50 фирм, через которые незаконно выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы схемы извлекли доход не менее 25 миллионов рублей.
"Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей… По месту жительства подозреваемых следователями СК России проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили", - добавляется в сообщении.
Все пятеро фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Петербурге пресекли нелегальный оборот 450 бриллиантов
10 февраля, 14:15
 
КрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала