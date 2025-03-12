https://ria.ru/20250312/delo-2004494292.html

Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей

Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2025

Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей

Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей возбуждено в Красноярске, задержаны пять местных жителей, сообщил СК РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:11:00+03:00

2025-03-12T12:11:00+03:00

2025-03-12T12:11:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей возбуждено в Красноярске, задержаны пять местных жителей, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица", - говорится в сообщении. По данным СК, в 2022 года подозреваемые объединились в организованную группу и начали заниматься незаконным выводом безналичных денежных средств в наличный оборот. Фигуранты, используя подставных лиц с низким социальным статусом, создавали фирмы, которые фактически не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. В результате их действий было создано и зарегистрировано не менее 50 фирм, через которые незаконно выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы схемы извлекли доход не менее 25 миллионов рублей. "Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей… По месту жительства подозреваемых следователями СК России проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили", - добавляется в сообщении. Все пятеро фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20250304/zaderzhanie-2002932630.html

https://ria.ru/20250210/peterburg-1998414235.html

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красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), общество