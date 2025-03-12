https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004430625.html
В Брянской области отражают атаку беспилотников
В Брянской области отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 12.03.2025
В Брянской области отражают атаку беспилотников
ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:14:00+03:00
2025-03-12T00:14:00+03:00
2025-03-12T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.Губернатор также попросил соблюдать необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004419336.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области отражают атаку беспилотников
Богомаз: в Брянской области отражают атаку беспилотников