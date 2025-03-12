https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004504713.html
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили - РИА Новости, 12.03.2025
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили
Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:47:00+03:00
2025-03-12T12:47:00+03:00
2025-03-12T12:47:00+03:00
красноярский край
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава. "В районные больницы 29 территорий Красноярского края отправились 12 новых автомобилей "Лада Гранта" и 20 санитарных "УАЗов". Машины приобретены в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на санитарных автомобилях будут перевозить медиков, пациентов и биологический материал. "Обновление медицинского автопарка – часть масштабной работы по модернизации всего первичного звена здравоохранения, как и ремонт, строительство и оснащение поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Полученные автомобили обеспечат мобильность медицинским работникам в районах края и повысят доступность медицинской помощи жителям", - сказала министр здравоохранения Наталия Говорушкина. По данным пресс-службы, автопарк медицинской техники обновляется ежегодно. В этом году его пополнят 40 автомобилей. В 2024 году за счет федерального и краевого бюджетов для медицинских организаций края поступил 51 автомобиль медицинского назначения, а также три мобильных комплекса: передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП. Кроме того, в 2024 году для обновления автопарка скорой медицинской помощи Красноярска были выделены около 90 миллионов рублей на покупку 25 автомобилей скорой помощи.
https://ria.ru/20250311/krasnoyarsk-2004327079.html
https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, красноярск
Красноярский край, Красноярск
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили
Районные больницы Красноярского края получили более 30 новых автомобилей
КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
"В районные больницы 29 территорий Красноярского края отправились 12 новых автомобилей "Лада Гранта" и 20 санитарных "УАЗов". Машины приобретены в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на санитарных автомобилях будут перевозить медиков, пациентов и биологический материал.
"Обновление медицинского автопарка – часть масштабной работы по модернизации всего первичного звена здравоохранения, как и ремонт, строительство и оснащение поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Полученные автомобили обеспечат мобильность медицинским работникам в районах края и повысят доступность медицинской помощи жителям", - сказала министр здравоохранения Наталия Говорушкина.
По данным пресс-службы, автопарк медицинской техники обновляется ежегодно. В этом году его пополнят 40 автомобилей. В 2024 году за счет федерального и краевого бюджетов для медицинских организаций края поступил 51 автомобиль медицинского назначения, а также три мобильных комплекса: передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП. Кроме того, в 2024 году для обновления автопарка скорой медицинской помощи Красноярска были выделены около 90 миллионов рублей на покупку 25 автомобилей скорой помощи.