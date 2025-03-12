Рейтинг@Mail.ru
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004504713.html
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили - РИА Новости, 12.03.2025
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили
Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:47:00+03:00
2025-03-12T12:47:00+03:00
красноярский край
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава. "В районные больницы 29 территорий Красноярского края отправились 12 новых автомобилей "Лада Гранта" и 20 санитарных "УАЗов". Машины приобретены в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на санитарных автомобилях будут перевозить медиков, пациентов и биологический материал. "Обновление медицинского автопарка – часть масштабной работы по модернизации всего первичного звена здравоохранения, как и ремонт, строительство и оснащение поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Полученные автомобили обеспечат мобильность медицинским работникам в районах края и повысят доступность медицинской помощи жителям", - сказала министр здравоохранения Наталия Говорушкина. По данным пресс-службы, автопарк медицинской техники обновляется ежегодно. В этом году его пополнят 40 автомобилей. В 2024 году за счет федерального и краевого бюджетов для медицинских организаций края поступил 51 автомобиль медицинского назначения, а также три мобильных комплекса: передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП. Кроме того, в 2024 году для обновления автопарка скорой медицинской помощи Красноярска были выделены около 90 миллионов рублей на покупку 25 автомобилей скорой помощи.
https://ria.ru/20250311/krasnoyarsk-2004327079.html
https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярск
Красноярский край, Красноярск
Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили

Районные больницы Красноярского края получили более 30 новых автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
"В районные больницы 29 территорий Красноярского края отправились 12 новых автомобилей "Лада Гранта" и 20 санитарных "УАЗов". Машины приобретены в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
22 красноярских проекта благоустройства победили во всероссийском конкурсе
11 марта, 14:46
Отмечается, что на санитарных автомобилях будут перевозить медиков, пациентов и биологический материал.
"Обновление медицинского автопарка – часть масштабной работы по модернизации всего первичного звена здравоохранения, как и ремонт, строительство и оснащение поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Полученные автомобили обеспечат мобильность медицинским работникам в районах края и повысят доступность медицинской помощи жителям", - сказала министр здравоохранения Наталия Говорушкина.
По данным пресс-службы, автопарк медицинской техники обновляется ежегодно. В этом году его пополнят 40 автомобилей. В 2024 году за счет федерального и краевого бюджетов для медицинских организаций края поступил 51 автомобиль медицинского назначения, а также три мобильных комплекса: передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП. Кроме того, в 2024 году для обновления автопарка скорой медицинской помощи Красноярска были выделены около 90 миллионов рублей на покупку 25 автомобилей скорой помощи.
Норильск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Более тысячи дворов обустроили в Красноярском крае в рамках нацпроекта
26 февраля, 14:03
 
Красноярский крайКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала