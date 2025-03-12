https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004504713.html

Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили

Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили - РИА Новости, 12.03.2025

Районные больницы Красноярского края получили новые автомобили

Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:47:00+03:00

2025-03-12T12:47:00+03:00

2025-03-12T12:47:00+03:00

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 30 новых автомобилей отправились в районные больницы Красноярского края, обслуживающие 29 территорий региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава. "В районные больницы 29 территорий Красноярского края отправились 12 новых автомобилей "Лада Гранта" и 20 санитарных "УАЗов". Машины приобретены в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на санитарных автомобилях будут перевозить медиков, пациентов и биологический материал. "Обновление медицинского автопарка – часть масштабной работы по модернизации всего первичного звена здравоохранения, как и ремонт, строительство и оснащение поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Полученные автомобили обеспечат мобильность медицинским работникам в районах края и повысят доступность медицинской помощи жителям", - сказала министр здравоохранения Наталия Говорушкина. По данным пресс-службы, автопарк медицинской техники обновляется ежегодно. В этом году его пополнят 40 автомобилей. В 2024 году за счет федерального и краевого бюджетов для медицинских организаций края поступил 51 автомобиль медицинского назначения, а также три мобильных комплекса: передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП. Кроме того, в 2024 году для обновления автопарка скорой медицинской помощи Красноярска были выделены около 90 миллионов рублей на покупку 25 автомобилей скорой помощи.

https://ria.ru/20250311/krasnoyarsk-2004327079.html

https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html

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красноярский край, красноярск