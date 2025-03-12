https://ria.ru/20250312/avstraliya-2004492958.html

Премьер Австралии раскритиковал решение США о пошлинах на алюминий и сталь

Премьер Австралии раскритиковал решение США о пошлинах на алюминий и сталь - РИА Новости, 12.03.2025

Премьер Австралии раскритиковал решение США о пошлинах на алюминий и сталь

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали необоснованными и РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали необоснованными и противоречащими духу дружбы между двумя странами, об этом он заявил во время пресс-подхода в Сиднее. Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия, который вступает в силу 12 марта. Среди прочих стран ограничения коснутся импорта из Австралии. Канберра предпринимала попытки добиться от Вашингтона отмены пошлин, но в среду австралийский МИД получил уведомление о том, что Белый дом не сделает исключений. "Такое решение администрации Трампа совершенно необоснованно. Оно противоречит духу дружбы двух стран и тем преимуществам, которое приносило наше экономическое партнерство на протяжении более 70 лет", - заявил Альбанезе. По его словам, Канберра не собирается вводить ответные пошлины на товары из США и продолжит работать с Вашингтоном над снятием тарифов, выступая за торговлю между Австралией и США "на всех уровнях и по всем каналам". Также премьер-министр подчеркнул, что Австралия продолжит диверсифицировать рынки для своей продукции. Австралия - один из крупнейших мировых производителей алюминия и стали. При этом, по данным австралийского правительства, экспорт этой продукции в США составляет менее 0,2% от общего объема экспорта страны.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html

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австралия

сша

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австралия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, энтони альбанезе, в мире