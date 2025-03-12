https://ria.ru/20250312/aviamonitoring-2004585522.html

Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон

Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон - РИА Новости, 12.03.2025

Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон

"Мособллес" заключило контракт на организацию полетов легкомоторных самолетов над лесами региона на пожароопасный сезон 2025 года, площадь мониторинга составит... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:45:00+03:00

2025-03-12T17:45:00+03:00

2025-03-12T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Мособллес" заключило контракт на организацию полетов легкомоторных самолетов над лесами региона на пожароопасный сезон 2025 года, площадь мониторинга составит 875,4 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Общий планируемый объем в этом году составляет 698 летных часов. Плановая дата начала авиамониторинга – 1 апреля, дата завершения — 15 ноября. Однако в случае повышения класса пожарной опасности по погодным условиям патрулирование может быть начато раньше. К патрулированию будут привлечены три самолета Cessna-182/172", — приводит пресс-служба слова председателя комитета Евгения Агулова. Государственным заданием 2025 года утверждены четыре маршрута авиапатрулирования — три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. Общая протяженность маршрутов — 1957 километров. Авиационное патрулирование будет проводиться от одного до трех раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров. Все полеты будут осуществляться с участием летчиков-наблюдателей. Также авиапатрулирование будет осуществляться для обнаружения других негативных воздействий природного и антропогенного характера в лесах Московской области, включая особо охраняемую природную территорию, определения площадей возгораний, выявления нарушений правил пожарной и санитарной безопасности.

https://ria.ru/20250312/podmoskove-2004581679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы