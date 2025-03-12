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Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон - РИА Новости, 12.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:45 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/aviamonitoring-2004585522.html
Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон
Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон - РИА Новости, 12.03.2025
Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон
"Мособллес" заключило контракт на организацию полетов легкомоторных самолетов над лесами региона на пожароопасный сезон 2025 года, площадь мониторинга составит... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:45:00+03:00
2025-03-12T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Мособллес" заключило контракт на организацию полетов легкомоторных самолетов над лесами региона на пожароопасный сезон 2025 года, площадь мониторинга составит 875,4 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Общий планируемый объем в этом году составляет 698 летных часов. Плановая дата начала авиамониторинга – 1 апреля, дата завершения — 15 ноября. Однако в случае повышения класса пожарной опасности по погодным условиям патрулирование может быть начато раньше. К патрулированию будут привлечены три самолета Cessna-182/172", — приводит пресс-служба слова председателя комитета Евгения Агулова. Государственным заданием 2025 года утверждены четыре маршрута авиапатрулирования — три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. Общая протяженность маршрутов — 1957 километров. Авиационное патрулирование будет проводиться от одного до трех раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров. Все полеты будут осуществляться с участием летчиков-наблюдателей. Также авиапатрулирование будет осуществляться для обнаружения других негативных воздействий природного и антропогенного характера в лесах Московской области, включая особо охраняемую природную территорию, определения площадей возгораний, выявления нарушений правил пожарной и санитарной безопасности.
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон

"Мособллес" организует авиамониторинг территорий в пожароопасный сезон

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской областиЗаключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон
Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области
Заключен контракт на авиамониторинг лесов Подмосковья в пожароопасный сезон
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Мособллес" заключило контракт на организацию полетов легкомоторных самолетов над лесами региона на пожароопасный сезон 2025 года, площадь мониторинга составит 875,4 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"Общий планируемый объем в этом году составляет 698 летных часов. Плановая дата начала авиамониторинга – 1 апреля, дата завершения — 15 ноября. Однако в случае повышения класса пожарной опасности по погодным условиям патрулирование может быть начато раньше. К патрулированию будут привлечены три самолета Cessna-182/172", — приводит пресс-служба слова председателя комитета Евгения Агулова.
Участники 22 тысяч ДТП обратились в подмосковную службу помощи в 2025 году - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 17:34
Государственным заданием 2025 года утверждены четыре маршрута авиапатрулирования — три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. Общая протяженность маршрутов — 1957 километров.
Авиационное патрулирование будет проводиться от одного до трех раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров. Все полеты будут осуществляться с участием летчиков-наблюдателей.
Также авиапатрулирование будет осуществляться для обнаружения других негативных воздействий природного и антропогенного характера в лесах Московской области, включая особо охраняемую природную территорию, определения площадей возгораний, выявления нарушений правил пожарной и санитарной безопасности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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