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Опрос: более половины жителей Армении негативно оценивают работу Пашиняна - РИА Новости, 12.03.2025
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12:34 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html
Опрос: более половины жителей Армении негативно оценивают работу Пашиняна
Опрос: более половины жителей Армении негативно оценивают работу Пашиняна - РИА Новости, 12.03.2025
Опрос: более половины жителей Армении негативно оценивают работу Пашиняна
Свыше 65% жителей Армении, так или иначе, отрицательно оценивают работу премьер-министра страны Никола Пашиняна, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:34:00+03:00
2025-03-12T12:34:00+03:00
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ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Свыше 65% жителей Армении, так или иначе, отрицательно оценивают работу премьер-министра страны Никола Пашиняна, свидетельствуют результаты опроса, представленного компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association. "Работу Пашиняна полностью положительно оценивают 9% опрошенных, скорее положительно - 15,5%, скорее негативно - 19,1% и вообще негативно - 46,5%" , - заявил журналистам глава компании Арам Навасардян. По его словам, затруднились ответить 10% опрошенных. При этом, по его словам, 44% респондентов считают, что в стране однозначно нужны внеочередные парламентские выборы, 16,4% полагают, что выборы скорее нужны, 10,3% - скорее не нужны, 23,5% - вообще не нужны. Навасардян также сообщил, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то 11,8% опрошенных проголосовали бы за правящую партию "Гражданский договор" , 4,7% - оппозиционный блок "Армения" , возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, 3,5% - партию "Док" , созданную популярным блогером Варданом Гукасяном, 2,7% - партию "Процветающая Армения" , 2,1% - блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна. В телефонном опросе, проведенном в Армении с 27 февраля по 6 марта, приняли участие 1100 человек. Статистическая погрешность составила 3%.
https://ria.ru/20250307/odkb-2003541316.html
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в мире, армения, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения
В мире, Армения, Никол Пашинян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Процветающая Армения
Опрос: более половины жителей Армении негативно оценивают работу Пашиняна

Более 65% жителей Армении негативно оценивают работу Пашиняна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Свыше 65% жителей Армении, так или иначе, отрицательно оценивают работу премьер-министра страны Никола Пашиняна, свидетельствуют результаты опроса, представленного компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association.
"Работу Пашиняна полностью положительно оценивают 9% опрошенных, скорее положительно - 15,5%, скорее негативно - 19,1% и вообще негативно - 46,5%" , - заявил журналистам глава компании Арам Навасардян. По его словам, затруднились ответить 10% опрошенных.
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При этом, по его словам, 44% респондентов считают, что в стране однозначно нужны внеочередные парламентские выборы, 16,4% полагают, что выборы скорее нужны, 10,3% - скорее не нужны, 23,5% - вообще не нужны.
Навасардян также сообщил, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то 11,8% опрошенных проголосовали бы за правящую партию "Гражданский договор" , 4,7% - оппозиционный блок "Армения" , возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, 3,5% - партию "Док" , созданную популярным блогером Варданом Гукасяном, 2,7% - партию "Процветающая Армения" , 2,1% - блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна.
В телефонном опросе, проведенном в Армении с 27 февраля по 6 марта, приняли участие 1100 человек. Статистическая погрешность составила 3%.
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В миреАрменияНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянПроцветающая Армения
 
 
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