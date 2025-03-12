Как Пугачева похоронила карьеру певицы из самых любимых советских фильмов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Она могла стать звездой первой величины, но осталась лишь безымянным голосом из любимых фильмов. Ее карьеру перечеркнула странная история с "черным списком", за которым, по слухам, стояла сама Пугачева. А потом последовали удары судьбы: болезнь, проблемы с ребенком и потеря мужа. Как сложилась жизнь артистки, чей голос звучал на закрытии Олимпиады-80, но которая сегодня вынуждена выживать на пенсию в 23 тысячи рублей?
Татьяна Анциферова — певица с уникальным вокалом, которую многие слышали, но мало кто видел.
Обладательница абсолютного слуха
Татьяна Анциферова родилась 11 июля 1954 года в Стерлитамаке. В ее семье все были музыкальны — умели играть на инструментах, но никто не выбрал это профессией. Отец вообще был против музыкальной карьеры дочери, однако мать все-таки определила девочку в специальную школу.
Педагоги сразу заметили у Татьяны абсолютный слух. Ее талант был настолько очевиден, что вскоре юную Анциферову даже просили заменять заболевших учителей музыки.
CC BY 4.0 / Александр Николаевич Градобоев / Обложка диска «Оглянись на детство» (1985)Татьяна Анциферова
CC BY 4.0 / Александр Николаевич Градобоев / Обложка диска «Оглянись на детство» (1985)
Татьяна Анциферова
"Когда заболевал какой-то учитель и некем было его заменить, классная говорила: "Анциферова, к столу". Доставали песенник, это были обычные тетрадки с какими-то вклеенными вырезками, и я выстукивала на учительском столе ритм и пела. В основном советские песни. Я могла удержать голосом целый класс", — вспоминала певица.
Высокий рост и проблемы с эндокринной системой делали ее мишенью для насмешек. Сверстники дразнили ее "жирафихой" и отпускали колкости про фигуру. Впрочем, Татьяна умела поставить обидчиков на место: "Когда интересовались: "Анциферова, а почему у тебя такая большая попа?" — находила что ответить: "Это чтобы было мягче сидеть"".
Двенадцать лет разницы
После восьмого класса Татьяна поступила в музыкальное училище. Именно там произошла встреча, которая определила всю ее дальнейшую жизнь. Композитор Владимир Белоусов набирал вокалистов в свой ансамбль и... принял Татьяну без прослушивания.
Профессиональное доверие быстро переросло в личные чувства. Хотя 16-летнюю Татьяну сначала напугал такой подход, уже скоро она влюбилась в 28-летнего композитора. Сам Белоусов признавался ей в любви весьма своеобразно:
Советская эстрадная певица Татьяна Анциферова
"Он говорил: "Я плохой, старше тебя на 12 лет, у меня есть ребенок, курю, могу плохие слова говорить. Решай сама, но потом не упрекай: денег у меня нет, я музыкант — с утра до ночи сочиняю". С моих 16 лет мы считали друг друга мужем и женой и вместе стали гастролировать".
Родители Татьяны были против такого союза. Они боялись, что дочь "в подоле принесет ребенка" и останется одна. Ведь Белоусов был женат и имел дочь Луизу. Хотя, по словам композитора, с первой женой он давно не жил из-за ее пристрастия к алкоголю и измен. Развод удалось оформить только в 1974 году, а официально союз Анциферовой и Белоусова был зарегистрирован лишь в 1978-м.
Номер один в "черном списке"
Александр Зацепин искал голос для музыкального фильма "31 июня" и выбрал Татьяну из множества претенденток. 1978 год мог стать для Анциферовой звездным. Но вместо триумфа после выхода фильма, певицу ждало нечто странное — она попала в черный список Гостелерадио. И не просто попала, а оказалась в нем под первым номером.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин показывает новую песню певице Алле Пугачевой
Композитор Александр Зацепин показывает новую песню певице Алле Пугачевой
Почему так произошло? По слухам, в этом была замешана Алла Пугачева. Говорят, что бывшая Примадонна воспользовалась связями с влиятельным поклонником из КГБ, чтобы убрать с дороги потенциальную конкурентку.
После этого карьера Анциферовой пошла под откос. Ее почти никуда не приглашали, а если она и появлялась на телевидении, то при монтаже ее эпизоды вырезали. Официальной причиной называли "неподходящую внешность" — якобы лицо певицы было слишком крупным для экрана.
"На экране ТВ я появилась с фильмом "31 июня", где исполнила женские партии. Аллу Борисовну, которая собиралась петь в этом фильме, но поругалась с Зацепиным, не знала вообще. И не могу твердо утверждать, что это ее рук дело. Редактор Владимир Давыденко признался: да, вскоре после фильма пришла такая директива", — рассказывала Татьяна.
Певица Алла Пугачева во время выступления
Сама Анциферова старается не обсуждать Пугачеву. Она не комментирует отъезд Примадонны из России после начала СВО, говоря, что у той были свои причины. Но еще в 2012 году певица выразилась жестко: "Не хотелось бы вспоминать о людях, которых нет. Ведь Аллы Борисовны не существует уже давно. Она — не в материале. Да и не было у меня таких ломовых связок, как у нее: я брала другим — эстетикой и знанием музыки".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления
Актер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления
На разогреве у Высоцкого и заглушенный микрофон на Олимпиаде
Несмотря на все препятствия, Татьяна все же выступала, хотя и не так масштабно, как могла бы. За два года до смерти Владимира Высоцкого она работала на его концертах "на разогреве". "Володя послушал мои песни, и ему показалось, что это фешн. Я исполняла западные шлягеры. Мы вместе выступали во дворцах спорта, на стадионах", — вспоминала Татьяна.
Казалось, что пик карьеры уже достигнут: в 1980 году Анциферова вместе с Львом Лещенко исполнила заключительную песню "До свидания, Москва" на закрытии Олимпийских игр. Однако и здесь не обошлось без подвоха — звукорежиссеры намеренно заглушили ее голос, создав впечатление, будто Лещенко поет соло, а кто-то лишь ему подпевает.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТоржественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. 1980 год
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. 1980 год
Заслуженный артист РФ Александр Левшин подтвердил эту версию: "Просто взяли и ручку громкости в ее голосе принизили, а Лещенко выпятили. Песня получилась фактически сольной, и казалось, что кто-то подпевает певцу. Очередная непонятка случилась в биографии Анциферовой. Ее задвигали, может быть, не планомерно, но периодично".
Последней яркой работой для кино стала композиция "Вчерашний дождь" из фильма "Женщина дня" (1989). А спустя несколько лет голос Анциферовой еще раз прозвучал в русской версии рок-оперы "Иисус Христос Суперзвезда", где она исполнила партию Марии Магдалины.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, музыкант, продюсер Александр Левшин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" в зале Sky Lounge концертного дворца "LIVE Арена" в Москве
Режиссер, музыкант, продюсер Александр Левшин на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" в зале Sky Lounge концертного дворца "LIVE Арена" в Москве
Удар за ударом
Даже если бы барьеры в карьере удалось преодолеть, у Анциферовой была еще одна серьезная проблема — здоровье. Врачи долго не могли поставить точный диагноз, пока не выявили "диффузный токсический зоб" (Базедова болезнь) весной 1981 года — переизбыток гормонов щитовидки.
Ситуация была критической: щитовидная железа разрослась и проникала в гортань, речь шла о сохранении жизни. Чтобы не потерять голос, операцию пришлось делать под местным наркозом в 1983 году. Реабилитация заняла много времени, но певица все же смогла вернуться к пению, хотя уже не с прежними возможностями.
Новые проблемы начались во время беременности — сбился гормональный фон. Анциферова провела в больнице почти все девять месяцев, сильно набрала вес. Впрочем, муж никогда не упрекал ее за внешность, до самой смерти повторяя, что она для него самая красивая.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица"
Композитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица"
Родившийся в 1986 году сын Ярослав принес новые испытания. Он перенес свинку, которая серьезно повлияла на нервную систему. Врачи поставили мальчику диагноз "приобретенный аутизм". Ярослав замкнулся, перестал выходить на улицу, с трудом окончил училище.
А в 2009 году Татьяну постиг новый удар — ушел из жизни любимый муж, с которым она прожила почти 40 лет. Татьяне было всего 55 лет на тот момент. После этого Анциферова больше не пыталась создать семью.
Заслуженная певица без звания
Татьяна завершила концертную деятельность в 2010 году и устроилась преподавателем вокала в продюсерский центр Стаса Намина. Но проработала там недолго — уже через год уволилась и перешла на частные уроки.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМузыкант, продюсер, художественный руководитель Московского театра музыки и драмы Стас Намин перед началом рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда"
Музыкант, продюсер, художественный руководитель Московского театра музыки и драмы Стас Намин перед началом рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда"
Анциферова уже не выступает и почти ни с кем из коллег не общается. При этом, по ее словам, она не скучает по сцене. А если что-то и предлагали в последние годы, то это были слишком скучные проекты для артистки.
Сейчас 70-летняя певица, чей голос знаком миллионам, живет на скромную пенсию в 23 тысячи рублей. В молодости она не получила никаких званий, поэтому нет и надбавок. Татьяна признается, что жалеет о том, что не задумалась об этом раньше: "Говорили, что звание можно себе купить. Все это стоило около пяти тысяч долларов на то время". Она также отмечает, что не получает денег за свои песни, звучащие на радио и телевидении.