https://ria.ru/20250312/antsiferova-2004511040.html

Как Пугачева похоронила карьеру певицы из самых любимых советских фильмов

Как Пугачева похоронила карьеру певицы из самых любимых советских фильмов - РИА Новости, 12.03.2025

Как Пугачева похоронила карьеру певицы из самых любимых советских фильмов

Она могла стать звездой первой величины, но осталась лишь безымянным голосом из любимых фильмов. Ее карьеру перечеркнула странная история с "черным списком", за РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:00:00+03:00

2025-03-12T19:00:00+03:00

2025-03-12T19:00:00+03:00

шоубиз

россия

стерлитамак

татьяна анциферова

алла пугачева

лев лещенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Она могла стать звездой первой величины, но осталась лишь безымянным голосом из любимых фильмов. Ее карьеру перечеркнула странная история с "черным списком", за которым, по слухам, стояла сама Пугачева. А потом последовали удары судьбы: болезнь, проблемы с ребенком и потеря мужа. Как сложилась жизнь артистки, чей голос звучал на закрытии Олимпиады-80, но которая сегодня вынуждена выживать на пенсию в 23 тысячи рублей?Татьяна Анциферова — певица с уникальным вокалом, которую многие слышали, но мало кто видел.Обладательница абсолютного слухаТатьяна Анциферова родилась 11 июля 1954 года в Стерлитамаке. В ее семье все были музыкальны — умели играть на инструментах, но никто не выбрал это профессией. Отец вообще был против музыкальной карьеры дочери, однако мать все-таки определила девочку в специальную школу.Педагоги сразу заметили у Татьяны абсолютный слух. Ее талант был настолько очевиден, что вскоре юную Анциферову даже просили заменять заболевших учителей музыки."Когда заболевал какой-то учитель и некем было его заменить, классная говорила: "Анциферова, к столу". Доставали песенник, это были обычные тетрадки с какими-то вклеенными вырезками, и я выстукивала на учительском столе ритм и пела. В основном советские песни. Я могла удержать голосом целый класс", — вспоминала певица.Высокий рост и проблемы с эндокринной системой делали ее мишенью для насмешек. Сверстники дразнили ее "жирафихой" и отпускали колкости про фигуру. Впрочем, Татьяна умела поставить обидчиков на место: "Когда интересовались: "Анциферова, а почему у тебя такая большая попа?" — находила что ответить: "Это чтобы было мягче сидеть"".Двенадцать лет разницыПосле восьмого класса Татьяна поступила в музыкальное училище. Именно там произошла встреча, которая определила всю ее дальнейшую жизнь. Композитор Владимир Белоусов набирал вокалистов в свой ансамбль и... принял Татьяну без прослушивания.Профессиональное доверие быстро переросло в личные чувства. Хотя 16-летнюю Татьяну сначала напугал такой подход, уже скоро она влюбилась в 28-летнего композитора. Сам Белоусов признавался ей в любви весьма своеобразно:"Он говорил: "Я плохой, старше тебя на 12 лет, у меня есть ребенок, курю, могу плохие слова говорить. Решай сама, но потом не упрекай: денег у меня нет, я музыкант — с утра до ночи сочиняю". С моих 16 лет мы считали друг друга мужем и женой и вместе стали гастролировать".Родители Татьяны были против такого союза. Они боялись, что дочь "в подоле принесет ребенка" и останется одна. Ведь Белоусов был женат и имел дочь Луизу. Хотя, по словам композитора, с первой женой он давно не жил из-за ее пристрастия к алкоголю и измен. Развод удалось оформить только в 1974 году, а официально союз Анциферовой и Белоусова был зарегистрирован лишь в 1978-м.Номер один в "черном списке"Александр Зацепин искал голос для музыкального фильма "31 июня" и выбрал Татьяну из множества претенденток. 1978 год мог стать для Анциферовой звездным. Но вместо триумфа после выхода фильма, певицу ждало нечто странное — она попала в черный список Гостелерадио. И не просто попала, а оказалась в нем под первым номером.Почему так произошло? По слухам, в этом была замешана Алла Пугачева. Говорят, что бывшая Примадонна воспользовалась связями с влиятельным поклонником из КГБ, чтобы убрать с дороги потенциальную конкурентку.После этого карьера Анциферовой пошла под откос. Ее почти никуда не приглашали, а если она и появлялась на телевидении, то при монтаже ее эпизоды вырезали. Официальной причиной называли "неподходящую внешность" — якобы лицо певицы было слишком крупным для экрана."На экране ТВ я появилась с фильмом "31 июня", где исполнила женские партии. Аллу Борисовну, которая собиралась петь в этом фильме, но поругалась с Зацепиным, не знала вообще. И не могу твердо утверждать, что это ее рук дело. Редактор Владимир Давыденко признался: да, вскоре после фильма пришла такая директива", — рассказывала Татьяна.Сама Анциферова старается не обсуждать Пугачеву. Она не комментирует отъезд Примадонны из России после начала СВО, говоря, что у той были свои причины. Но еще в 2012 году певица выразилась жестко: "Не хотелось бы вспоминать о людях, которых нет. Ведь Аллы Борисовны не существует уже давно. Она — не в материале. Да и не было у меня таких ломовых связок, как у нее: я брала другим — эстетикой и знанием музыки".На разогреве у Высоцкого и заглушенный микрофон на ОлимпиадеНесмотря на все препятствия, Татьяна все же выступала, хотя и не так масштабно, как могла бы. За два года до смерти Владимира Высоцкого она работала на его концертах "на разогреве". "Володя послушал мои песни, и ему показалось, что это фешн. Я исполняла западные шлягеры. Мы вместе выступали во дворцах спорта, на стадионах", — вспоминала Татьяна.Казалось, что пик карьеры уже достигнут: в 1980 году Анциферова вместе с Львом Лещенко исполнила заключительную песню "До свидания, Москва" на закрытии Олимпийских игр. Однако и здесь не обошлось без подвоха — звукорежиссеры намеренно заглушили ее голос, создав впечатление, будто Лещенко поет соло, а кто-то лишь ему подпевает.Заслуженный артист РФ Александр Левшин подтвердил эту версию: "Просто взяли и ручку громкости в ее голосе принизили, а Лещенко выпятили. Песня получилась фактически сольной, и казалось, что кто-то подпевает певцу. Очередная непонятка случилась в биографии Анциферовой. Ее задвигали, может быть, не планомерно, но периодично".Последней яркой работой для кино стала композиция "Вчерашний дождь" из фильма "Женщина дня" (1989). А спустя несколько лет голос Анциферовой еще раз прозвучал в русской версии рок-оперы "Иисус Христос Суперзвезда", где она исполнила партию Марии Магдалины.Удар за ударомДаже если бы барьеры в карьере удалось преодолеть, у Анциферовой была еще одна серьезная проблема — здоровье. Врачи долго не могли поставить точный диагноз, пока не выявили "диффузный токсический зоб" (Базедова болезнь) весной 1981 года — переизбыток гормонов щитовидки.Ситуация была критической: щитовидная железа разрослась и проникала в гортань, речь шла о сохранении жизни. Чтобы не потерять голос, операцию пришлось делать под местным наркозом в 1983 году. Реабилитация заняла много времени, но певица все же смогла вернуться к пению, хотя уже не с прежними возможностями.Новые проблемы начались во время беременности — сбился гормональный фон. Анциферова провела в больнице почти все девять месяцев, сильно набрала вес. Впрочем, муж никогда не упрекал ее за внешность, до самой смерти повторяя, что она для него самая красивая.Родившийся в 1986 году сын Ярослав принес новые испытания. Он перенес свинку, которая серьезно повлияла на нервную систему. Врачи поставили мальчику диагноз "приобретенный аутизм". Ярослав замкнулся, перестал выходить на улицу, с трудом окончил училище.А в 2009 году Татьяну постиг новый удар — ушел из жизни любимый муж, с которым она прожила почти 40 лет. Татьяне было всего 55 лет на тот момент. После этого Анциферова больше не пыталась создать семью.Заслуженная певица без званияТатьяна завершила концертную деятельность в 2010 году и устроилась преподавателем вокала в продюсерский центр Стаса Намина. Но проработала там недолго — уже через год уволилась и перешла на частные уроки.Анциферова уже не выступает и почти ни с кем из коллег не общается. При этом, по ее словам, она не скучает по сцене. А если что-то и предлагали в последние годы, то это были слишком скучные проекты для артистки.Сейчас 70-летняя певица, чей голос знаком миллионам, живет на скромную пенсию в 23 тысячи рублей. В молодости она не получила никаких званий, поэтому нет и надбавок. Татьяна признается, что жалеет о том, что не задумалась об этом раньше: "Говорили, что звание можно себе купить. Все это стоило около пяти тысяч долларов на то время". Она также отмечает, что не получает денег за свои песни, звучащие на радио и телевидении.

россия

стерлитамак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стерлитамак, татьяна анциферова, алла пугачева, лев лещенко