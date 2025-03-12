https://ria.ru/20250312/anokhin-2004606202.html
Анохин: инвестпроекты с вложением 60 млрд рублей реализуют в Смоленщине
Анохин: инвестпроекты с вложением 60 млрд рублей реализуют в Смоленщине - РИА Новости, 12.03.2025
Анохин: инвестпроекты с вложением 60 млрд рублей реализуют в Смоленщине
В настоящий момент в Смоленской области реализуют крупные инвестиционные проекты, в которые вложат почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:24:00+03:00
2025-03-12T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В настоящий момент в Смоленской области реализуют крупные инвестиционные проекты, в которые вложат почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. Улучшение инвестиционного климата, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие производств в регионе обсудили на очередном заседании штаба по инвестициям. "В начале недели уже рассказывал о рекорде, которого нам удалось достигнуть вместе с бизнесом, предприятиями по итогам 2024 года – объем инвестиций в основной капитал составил 108,5 миллиарда рублей. Это на 13,5 миллиарда больше, чем в 2023 году. Сейчас в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, в которые вложат почти 60 миллиардов рублей. Благодаря этому будут создаваться новые или расширяться действующие производства по всей области", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Смоленской области сейчас более 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере работает 162 тысячи человек. "Продолжаем поддерживать предпринимателей: сохраняем пониженные ставки налога для бизнеса в сфере IT и продлеваем "налоговые каникулы" для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", - отметил губернатор. Впервые в прошлом году в регионе была запущена программа поддержки начинающих предпринимателей "Первый старт" – более 160 жителей региона прошли обучение основам ведения бизнеса и получили гранты на сумму свыше 68 миллионов рублей. По словам Анохина, сейчас большая часть из них успешно ведет свое дело в разных сферах — образование, сфера общепита, сельское хозяйство и других. "В 2025 году сохраним весь объем мер поддержки инвестиционных проектов и бизнеса. Это серьезная и важная работа, от которой зависит укрепление и развитие нашей экономики, а значит и благополучие наших жителей. Набрали хороший темп и намерены его только наращивать", - подытожил глава региона.
https://ria.ru/20250312/anokhin-2004506400.html
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смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Анохин: инвестпроекты с вложением 60 млрд рублей реализуют в Смоленщине
Губернатор Анохин: инвестпроекты с вложением 60 млрд рублей реализуют в регионе
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В настоящий момент в Смоленской области реализуют крупные инвестиционные проекты, в которые вложат почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.
Улучшение инвестиционного климата, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие производств в регионе обсудили на очередном заседании штаба по инвестициям.
"В начале недели уже рассказывал о рекорде, которого нам удалось достигнуть вместе с бизнесом, предприятиями по итогам 2024 года – объем инвестиций в основной капитал составил 108,5 миллиарда рублей. Это на 13,5 миллиарда больше, чем в 2023 году. Сейчас в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, в которые вложат почти 60 миллиардов рублей. Благодаря этому будут создаваться новые или расширяться действующие производства по всей области", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в Смоленской области
сейчас более 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере работает 162 тысячи человек.
"Продолжаем поддерживать предпринимателей: сохраняем пониженные ставки налога для бизнеса в сфере IT и продлеваем "налоговые каникулы" для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", - отметил губернатор.
Впервые в прошлом году в регионе была запущена программа поддержки начинающих предпринимателей "Первый старт" – более 160 жителей региона прошли обучение основам ведения бизнеса и получили гранты на сумму свыше 68 миллионов рублей. По словам Анохина, сейчас большая часть из них успешно ведет свое дело в разных сферах — образование, сфера общепита, сельское хозяйство и других.
"В 2025 году сохраним весь объем мер поддержки инвестиционных проектов и бизнеса. Это серьезная и важная работа, от которой зависит укрепление и развитие нашей экономики, а значит и благополучие наших жителей. Набрали хороший темп и намерены его только наращивать", - подытожил глава региона.