https://ria.ru/20250312/anokhin-2004506400.html

Анохин: реализацию нацпроектов в Смоленской области буду контролировать

Анохин: реализацию нацпроектов в Смоленской области буду контролировать - РИА Новости, 12.03.2025

Анохин: реализацию нацпроектов в Смоленской области буду контролировать

Планы по реализации национальных проектов обсудили на заседании правительства Смоленской области в среду, этот вопрос будет поставлен на контроль, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:52:00+03:00

2025-03-12T12:52:00+03:00

2025-03-12T12:52:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Планы по реализации национальных проектов обсудили на заседании правительства Смоленской области в среду, этот вопрос будет поставлен на контроль, сообщил губернатор Василий Анохин. "Один из основных инструментов достижения стратегических целей развития России до 2030 года, которые утвердил президент Владимир Владимирович Путин — это национальные проекты. Они помогают нам в достижении самой главной цели – делать жизнь наших людей лучше. Медицину доступнее и качественнее, образование интереснее и перспективнее, жилье комфортнее. Сегодня на заседании правительства области обсудили планы по реализации нацпроектов в нашем регионе", - написал губернатор в своем телеграм-канале. На заседании речь шла о реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В рамках этого нацпроекта в области продолжат модернизировать первичное звено здравоохранения, уделят особое внимание профилактике и лечению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, улучшат систему реабилитации. В рамках нацпроекта "Семья" в планах реализовать инициативы по поддержке семей с детьми и людей старшего поколения. А по проектам "Молодежь и дети", "Кадры" будут создавать условия для развития молодых людей, вовлечения их науку, а также повышать качество профессионального образования. "Продолжим совершенствовать инфраструктуру в наших городах и поселках: будем благоустраивать общественные пространства, строить новое жилье. Всего в этом году работаем по 42 региональным проектам, которые затрагивают практически все сферы нашей жизни – все эти проекты часть национальных. Реализацию и качество буду держать на личном контроле. Для меня важно, чтобы смоляне видели изменения к лучшему в своей повседневной жизни. Это главная оценка нашей работы", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250311/anokhin-2004404408.html

https://ria.ru/20250310/kampus-2004186486.html

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смоленская область, россия, василий анохин