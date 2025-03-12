https://ria.ru/20250312/akkreditatsiya-2004506711.html

Греция отказала шеф-корреспонденту РИА Новости в аккредитации

Греция отказала шеф-корреспонденту РИА Новости в аккредитации - РИА Новости, 12.03.2025

Греция отказала шеф-корреспонденту РИА Новости в аккредитации

РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") вынужденно закрывает корпункт в Греции после того, как греческий МИД без объяснения причин отказался... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:53:00+03:00

2025-03-12T12:53:00+03:00

2025-03-12T14:13:00+03:00

греция

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АФИНЫ/МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") вынужденно закрывает корпункт в Греции после того, как греческий МИД без объяснения причин отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту Геннадию Мельнику.В прошлом году аккредитацию продлили с задержкой, а в этом сотрудница управления международных общественных связей уведомила, что положительного ответа не будет. Предоставить "детали решения" и объяснить его причины она не смогла.Без аккредитации дальнейшее пребывание корреспондента в Греции невозможно, поэтому корпункт вынужден прекратить более чем 20-летнюю работу.Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" назвала решение греческого МИД грубым нарушением принципов свободы слова."Считаем отказ в продлении аккредитации без объяснения причин фактическим выдавливанием российского СМИ из Греции и грубым нарушением принципов свободы слова и демократии, родиной которой Греция привыкла себя называть", — говорится в заявлении.Корпункт РИА Новости открылся в Афинах в преддверии Олимпийских игр 2004 года. РИА Новости, а затем созданное на его базе Международное информационное агентство "Россия сегодня" многие годы были главным источником информации о жизни в Греции и происходящих в ней событиях.Последние три года правительство Мицотакиса ограничило деятельность российских СМИ и их доступ на мероприятия, в том числе на международные. В марте 2022-го корреспонденту агентства более чем на год запретили участвовать в мероприятиях греческого МИД. Ситуация со свободой слова в Греции в последние годы постоянно ухудшается. В мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" республика занимает 88-е место и, хотя и поднялась на 19 позиций, остается последней в ЕС.Летом 2014 года власти Греции ввели ограничения на публикации о ситуации на Украине, вся информация подавалась односторонне. В начале 2022-го в стране запретили вещание RT и Sputnik, закрыли агентство Sputnik Греция (из-за этого несколько десятков греческих журналистов оказались без работы), заблокировали ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая сайты ria.ru и агентства Sputnik, аккаунты Sputnik в мессенджерах и соцсетях. Журналистам, высказывавшим отличную от официальной точку зрения на события на Украине, поступали угрозы.В декабре прошлого года в Греции начали блокировать Telegram-канал РИА Новости. Утверждалось, что он якобы нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводилось. Подверглись блокировке и Telegram-каналы других российских СМИ.В Москве не раз заявляли о неприемлемости таких мер и называли их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.

https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html

https://ria.ru/20250114/telegram-1993696598.html

https://ria.ru/20250122/finljandija-1995000119.html

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греция, в мире, афины