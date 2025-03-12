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В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 12.03.2025
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23:29 12.03.2025 (обновлено: 23:34 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/aeroport-2004639071.html
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 12.03.2025
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:29:00+03:00
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волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
саратов
международная организация гражданской авиации
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
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волгоград
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, саратов, международная организация гражданской авиации, атака беспилотников на москву и подмосковье
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Саратов, Международная организация гражданской авиации, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
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ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КалугаСаратовМеждународная организация гражданской авиацииАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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