https://ria.ru/20250312/aeroport-2004639071.html

В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 12.03.2025

В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:29:00+03:00

2025-03-12T23:29:00+03:00

2025-03-12T23:34:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

саратов

международная организация гражданской авиации

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004637388.html

волгоград

калуга

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, саратов, международная организация гражданской авиации, атака беспилотников на москву и подмосковье