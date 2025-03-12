https://ria.ru/20250312/aeroport-2004639071.html
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 12.03.2025
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:29:00+03:00
2025-03-12T23:29:00+03:00
2025-03-12T23:34:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
саратов
международная организация гражданской авиации
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004637388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, саратов, международная организация гражданской авиации, атака беспилотников на москву и подмосковье
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Саратов, Международная организация гражданской авиации, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В аэропорту Волгограда ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов