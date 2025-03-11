Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32%
Жестянников: реализация алкоголя в Вологодской области сократилась на 32%
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реализация алкогольной продукции в Вологодской области снизилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сообщает председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Обсуждение итогов первой недели действия закона об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области прошло в представительстве региона в Москве. Как сообщает глава регионального парламента, на Вологодчине за этот период закрылись 227 алкомаркетов.
"Каждый участник подчеркнул — опыт Вологодчины должен транслироваться на другие регионы, а трезвость должна быть нормой жизни. Полностью согласен – нам нужно здоровое общество, здоровые дети", – написал на странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников.
Он отметил, что на встрече прозвучали идеи по снижению алкоголизации общества. Среди них: повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года, организация в торговых точках алкогольных отделов и усиление пропаганды трезвости.
"Рассмотрим детально каждое из них. Наш опыт, наши идеи коллеги готовы транслировать и в высших органах власти. Это доказательство того, что мы на правильном пути!" – подчеркнул глава Заксобрания.