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Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32% - РИА Новости, 11.03.2025
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Вологодская область
 
19:19 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zhestyannikov-2004398240.html
Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32%
Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32% - РИА Новости, 11.03.2025
Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32%
Реализация алкогольной продукции в Вологодской области снизилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сообщает председатель Законодательного Собрания региона... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:19:00+03:00
2025-03-11T19:19:00+03:00
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вологодская область
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сергей жестянников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реализация алкогольной продукции в Вологодской области снизилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сообщает председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Обсуждение итогов первой недели действия закона об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области прошло в представительстве региона в Москве. Как сообщает глава регионального парламента, на Вологодчине за этот период закрылись 227 алкомаркетов. "Каждый участник подчеркнул — опыт Вологодчины должен транслироваться на другие регионы, а трезвость должна быть нормой жизни. Полностью согласен – нам нужно здоровое общество, здоровые дети", – написал на странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. Он отметил, что на встрече прозвучали идеи по снижению алкоголизации общества. Среди них: повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года, организация в торговых точках алкогольных отделов и усиление пропаганды трезвости. "Рассмотрим детально каждое из них. Наш опыт, наши идеи коллеги готовы транслировать и в высших органах власти. Это доказательство того, что мы на правильном пути!" – подчеркнул глава Заксобрания.
https://ria.ru/20250311/filimonov-2004384124.html
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вологодская область, москва, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Москва, Сергей Жестянников
Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32%

Жестянников: реализация алкоголя в Вологодской области сократилась на 32%

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реализация алкогольной продукции в Вологодской области снизилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сообщает председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Обсуждение итогов первой недели действия закона об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области прошло в представительстве региона в Москве. Как сообщает глава регионального парламента, на Вологодчине за этот период закрылись 227 алкомаркетов.
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"Каждый участник подчеркнул — опыт Вологодчины должен транслироваться на другие регионы, а трезвость должна быть нормой жизни. Полностью согласен – нам нужно здоровое общество, здоровые дети", – написал на странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников.
Он отметил, что на встрече прозвучали идеи по снижению алкоголизации общества. Среди них: повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года, организация в торговых точках алкогольных отделов и усиление пропаганды трезвости.
"Рассмотрим детально каждое из них. Наш опыт, наши идеи коллеги готовы транслировать и в высших органах власти. Это доказательство того, что мы на правильном пути!" – подчеркнул глава Заксобрания.
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