https://ria.ru/20250311/zhestyannikov-2004398240.html

Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32%

Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32% - РИА Новости, 11.03.2025

Жестянников: продажа алкоголя в Вологодской области снизилась на 32%

Реализация алкогольной продукции в Вологодской области снизилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сообщает председатель Законодательного Собрания региона... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:19:00+03:00

2025-03-11T19:19:00+03:00

2025-03-11T19:19:00+03:00

вологодская область

вологодская область

москва

сергей жестянников

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реализация алкогольной продукции в Вологодской области снизилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сообщает председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Обсуждение итогов первой недели действия закона об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области прошло в представительстве региона в Москве. Как сообщает глава регионального парламента, на Вологодчине за этот период закрылись 227 алкомаркетов. "Каждый участник подчеркнул — опыт Вологодчины должен транслироваться на другие регионы, а трезвость должна быть нормой жизни. Полностью согласен – нам нужно здоровое общество, здоровые дети", – написал на странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. Он отметил, что на встрече прозвучали идеи по снижению алкоголизации общества. Среди них: повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года, организация в торговых точках алкогольных отделов и усиление пропаганды трезвости. "Рассмотрим детально каждое из них. Наш опыт, наши идеи коллеги готовы транслировать и в высших органах власти. Это доказательство того, что мы на правильном пути!" – подчеркнул глава Заксобрания.

https://ria.ru/20250311/filimonov-2004384124.html

https://ria.ru/20250310/zhestyannikov-2004156991.html

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вологодская область, москва, сергей жестянников