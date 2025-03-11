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Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп - РИА Новости, 11.03.2025
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22:46 11.03.2025 (обновлено: 22:55 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп - РИА Новости, 11.03.2025
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:46:00+03:00
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владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
в мире
киев
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме."Конечно, абсолютно", - ответил Трамп на вопрос о том, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. Американский лидер заявил о неуважении со стороны Зеленского. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
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владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, в мире, киев
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина, В мире, Киев
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленского снова ждут в Белом доме

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме.
«
"Конечно, абсолютно", - ответил Трамп на вопрос о том, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. Американский лидер заявил о неуважении со стороны Зеленского. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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