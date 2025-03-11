https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html

Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп

Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп - РИА Новости, 11.03.2025

Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:46:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

сша

украина

в мире

киев

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме."Конечно, абсолютно", - ответил Трамп на вопрос о том, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. Американский лидер заявил о неуважении со стороны Зеленского. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

сша

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, в мире, киев