https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004208661.html

В Германии раскрыли, чего боится Зеленский

В Германии раскрыли, чего боится Зеленский - РИА Новости, 11.03.2025

В Германии раскрыли, чего боится Зеленский

Владимир Зеленский боится, что в случае заключения мира с Россией он потеряет власть, пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на эксперта по Восточной Европе... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:40:00+03:00

2025-03-11T02:40:00+03:00

2025-03-11T02:40:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что в случае заключения мира с Россией он потеряет власть, пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на эксперта по Восточной Европе Александра Либмана.По его словам, Зеленскому придется очень нелегко на предстоящих выборах, потому что он так и не выполнил обещания, которые давал украинскому народу."Многие цели, которые обещал народу Зеленский, не были достигнуты. Это означает, что ему придется нелегко на предстоящих выборах", — сказал он.Кроме того, продолжил Либман, Зеленский боится завершения конфликта, ведь он может оставаться у власти только пока он продолжается."Война ведет к беспрецедентной для Украины концентрации власти в руках Зеленского. Речь идет и о контроле над СМИ. Окончание войны будет означать и конец этой концентрации власти", — считает эксперт.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20250311/hersh-2004207505.html

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004199897.html

https://ria.ru/20250310/zelenskij-2004020152.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины