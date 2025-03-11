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В Германии раскрыли, чего боится Зеленский - РИА Новости, 11.03.2025
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02:40 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004208661.html
В Германии раскрыли, чего боится Зеленский
В Германии раскрыли, чего боится Зеленский - РИА Новости, 11.03.2025
В Германии раскрыли, чего боится Зеленский
Владимир Зеленский боится, что в случае заключения мира с Россией он потеряет власть, пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на эксперта по Восточной Европе... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:40:00+03:00
2025-03-11T02:40:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что в случае заключения мира с Россией он потеряет власть, пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на эксперта по Восточной Европе Александра Либмана.По его словам, Зеленскому придется очень нелегко на предстоящих выборах, потому что он так и не выполнил обещания, которые давал украинскому народу."Многие цели, которые обещал народу Зеленский, не были достигнуты. Это означает, что ему придется нелегко на предстоящих выборах", — сказал он.Кроме того, продолжил Либман, Зеленский боится завершения конфликта, ведь он может оставаться у власти только пока он продолжается."Война ведет к беспрецедентной для Украины концентрации власти в руках Зеленского. Речь идет и о контроле над СМИ. Окончание войны будет означать и конец этой концентрации власти", — считает эксперт.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20250311/hersh-2004207505.html
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В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Германии раскрыли, чего боится Зеленский

Focus: Зеленский боится потерять власть после завершения конфликта

© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что в случае заключения мира с Россией он потеряет власть, пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на эксперта по Восточной Европе Александра Либмана.
По его словам, Зеленскому придется очень нелегко на предстоящих выборах, потому что он так и не выполнил обещания, которые давал украинскому народу.
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"Многие цели, которые обещал народу Зеленский, не были достигнуты. Это означает, что ему придется нелегко на предстоящих выборах", — сказал он.
Кроме того, продолжил Либман, Зеленский боится завершения конфликта, ведь он может оставаться у власти только пока он продолжается.
"Война ведет к беспрецедентной для Украины концентрации власти в руках Зеленского. Речь идет и о контроле над СМИ. Окончание войны будет означать и конец этой концентрации власти", — считает эксперт.
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