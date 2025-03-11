https://ria.ru/20250311/zakharova-2004422699.html

Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни

Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025

Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:42:00+03:00

2025-03-11T22:42:00+03:00

2025-03-11T22:47:00+03:00

мария захарова

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней."Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004422297.html

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мария захарова, сша, россия, в мире