https://ria.ru/20250311/zakharova-2004422699.html
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:42:00+03:00
2025-03-11T22:42:00+03:00
2025-03-11T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней."Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она.
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Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни
Захарова не исключила контакты с представителями США в ближайшие дни