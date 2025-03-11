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Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 11.03.2025 (обновлено: 22:47 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004422699.html
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:42:00+03:00
2025-03-11T22:47:00+03:00
мария захарова
специальная военная операция на украине
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней."Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она.
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мария захарова, сша, россия, в мире
Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире
Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни

Захарова не исключила контакты с представителями США в ближайшие дни

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней.
"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она.
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Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваСШАРоссияВ мире
 
 
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