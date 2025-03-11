https://ria.ru/20250311/zakharova-2004263039.html

Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве, сообщили в МИД

Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве, сообщили в МИД - РИА Новости, 11.03.2025

Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве, сообщили в МИД

Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА, заявила... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:50:00+03:00

2025-03-11T10:50:00+03:00

2025-03-11T15:01:00+03:00

происшествия

мария захарова

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московская область (подмосковье)

феридун синирлиоглу

сергей собянин

обсе

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. Как сообщил Минздрав РФ, в Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей. Возбуждено дело по статье "теракт"."Сейчас его (генсека ОБСЕ - ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле", - сказала Захарова на конференции в Высшей школе экономики.Ранее Захарова заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004246671.html

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