ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках
ФСБ задержала с поличным жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По информации правоохранителей, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне для нанесения по ним ударов. Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих.
"УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области… Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
3 марта, 09:46