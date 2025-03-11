Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 11.03.2025 (обновлено: 12:08 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/zaderzhanie-2004279812.html
ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках
ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках - РИА Новости, 11.03.2025
ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках
Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:59:00+03:00
2025-03-11T12:08:00+03:00
белгород
валуйки
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.По информации правоохранителей, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне для нанесения по ним ударов. Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих."УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области… Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.Уточняется, что санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250306/fsb-2003347153.html
https://ria.ru/20250303/terrorist-2002671508.html
белгород
валуйки
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, валуйки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, белгородская область
Белгород, Валуйки, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Белгородская область
ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках

ФСБ задержала с поличным жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По информации правоохранителей, задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне для нанесения по ним ударов. Также он планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военнослужащих.
Подробности срыва операции украинской военной разведки по вербовке подростков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков
6 марта, 09:47
"УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области… Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Арсенал исламиста, планировавшего теракты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
3 марта, 09:46
 
БелгородВалуйкиРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала