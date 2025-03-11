https://ria.ru/20250311/yamal-2004418085.html

Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале

Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале - РИА Новости, 11.03.2025

Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале

Более 400 семей ветеранов и участников специальной военной операции с начала 2025 года получили жилищный сертификат в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:54:00+03:00

2025-03-11T21:54:00+03:00

2025-03-11T21:54:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

общество

россия

дмитрий артюхов

ямал

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Более 400 семей ветеранов и участников специальной военной операции с начала 2025 года получили жилищный сертификат в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. "Меру поддержки предоставили 420 семьям участников СВО и других ветеранов боевых действий. Выплату в полмиллиона они могут направить на покупку индивидуального дома или квартиры, погашение ипотеки или доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. Региональная мера поддержки действует на Ямале с начала прошлого (2024 - ред.) года. Ее появление анонсировал в ходе прямой линии в декабре 2023 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году на Ямале заработала еще одна специальная региональная жилищная мера поддержки для участников СВО – она назначается тем, кто признан ветераном боевых действий и удостоен звания Героя России или награжден одним из орденов РФ за заслуги в ходе СВО, а также членам семей таких участников в случае их гибели. По этой программе предоставляется выплата в размере 1 миллиона рублей для семей, находящихся в очереди на получение земельного участка и отказавшихся от его получения. По данным властей, за 2024 год улучшить жилищные условия с использованием выплаты в 500 тысяч рублей смогли 220 семей. Еще шесть семей получили выплату в 1 миллион рублей.

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий артюхов, ямал, жилье