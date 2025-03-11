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Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале - РИА Новости, 11.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:54 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/yamal-2004418085.html
Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале
Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале - РИА Новости, 11.03.2025
Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале
Более 400 семей ветеранов и участников специальной военной операции с начала 2025 года получили жилищный сертификат в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:54:00+03:00
2025-03-11T21:54:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
общество
россия
дмитрий артюхов
ямал
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Более 400 семей ветеранов и участников специальной военной операции с начала 2025 года получили жилищный сертификат в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. "Меру поддержки предоставили 420 семьям участников СВО и других ветеранов боевых действий. Выплату в полмиллиона они могут направить на покупку индивидуального дома или квартиры, погашение ипотеки или доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. Региональная мера поддержки действует на Ямале с начала прошлого (2024 - ред.) года. Ее появление анонсировал в ходе прямой линии в декабре 2023 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году на Ямале заработала еще одна специальная региональная жилищная мера поддержки для участников СВО – она назначается тем, кто признан ветераном боевых действий и удостоен звания Героя России или награжден одним из орденов РФ за заслуги в ходе СВО, а также членам семей таких участников в случае их гибели. По этой программе предоставляется выплата в размере 1 миллиона рублей для семей, находящихся в очереди на получение земельного участка и отказавшихся от его получения. По данным властей, за 2024 год улучшить жилищные условия с использованием выплаты в 500 тысяч рублей смогли 220 семей. Еще шесть семей получили выплату в 1 миллион рублей.
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общество, россия, дмитрий артюхов, ямал, жилье
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Россия, Дмитрий Артюхов, Ямал, Жилье
Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале

Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале в 2025 г

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКлючи от квартир
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Более 400 семей ветеранов и участников специальной военной операции с начала 2025 года получили жилищный сертификат в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона.
«
"Меру поддержки предоставили 420 семьям участников СВО и других ветеранов боевых действий. Выплату в полмиллиона они могут направить на покупку индивидуального дома или квартиры, погашение ипотеки или доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. Региональная мера поддержки действует на Ямале с начала прошлого (2024 - ред.) года. Ее появление анонсировал в ходе прямой линии в декабре 2023 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2024 году на Ямале заработала еще одна специальная региональная жилищная мера поддержки для участников СВО – она назначается тем, кто признан ветераном боевых действий и удостоен звания Героя России или награжден одним из орденов РФ за заслуги в ходе СВО, а также членам семей таких участников в случае их гибели. По этой программе предоставляется выплата в размере 1 миллиона рублей для семей, находящихся в очереди на получение земельного участка и отказавшихся от его получения.
По данным властей, за 2024 год улучшить жилищные условия с использованием выплаты в 500 тысяч рублей смогли 220 семей. Еще шесть семей получили выплату в 1 миллион рублей.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоРоссияДмитрий АртюховЯмалЖилье
 
 
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