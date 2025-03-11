Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале
Более 400 семей участников СВО получили 500 тыс руб на жилье на Ямале в 2025 г
Ключи от квартир. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Более 400 семей ветеранов и участников специальной военной операции с начала 2025 года получили жилищный сертификат в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона.
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"Меру поддержки предоставили 420 семьям участников СВО и других ветеранов боевых действий. Выплату в полмиллиона они могут направить на покупку индивидуального дома или квартиры, погашение ипотеки или доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. Региональная мера поддержки действует на Ямале с начала прошлого (2024 - ред.) года. Ее появление анонсировал в ходе прямой линии в декабре 2023 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2024 году на Ямале заработала еще одна специальная региональная жилищная мера поддержки для участников СВО – она назначается тем, кто признан ветераном боевых действий и удостоен звания Героя России или награжден одним из орденов РФ за заслуги в ходе СВО, а также членам семей таких участников в случае их гибели. По этой программе предоставляется выплата в размере 1 миллиона рублей для семей, находящихся в очереди на получение земельного участка и отказавшихся от его получения.
По данным властей, за 2024 год улучшить жилищные условия с использованием выплаты в 500 тысяч рублей смогли 220 семей. Еще шесть семей получили выплату в 1 миллион рублей.