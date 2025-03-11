https://ria.ru/20250311/vzryvy-2004203624.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Броварах Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T00:42:00+03:00
2025-03-11T00:42:00+03:00
2025-03-11T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
бровары
россия
киевская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Броварах Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Броварах Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бровары
россия
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бровары, россия, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бровары, Россия, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы
В Броварах Киевской области после воздушной тревоги прогремели взрывы