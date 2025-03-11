https://ria.ru/20250311/vsu-2004342402.html

ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн

ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн - РИА Новости, 11.03.2025

ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн

Солдаты ВСУ в оккупированных ими селах курского приграничья прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не подпуская российских военных, сообщил врио... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:23:00+03:00

2025-03-11T15:23:00+03:00

2025-03-11T15:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Солдаты ВСУ в оккупированных ими селах курского приграничья прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не подпуская российских военных, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее во вторник Хинштейн сообщал, что побывал в областной клинической больнице, куда накануне вечером доставили эвакуированных с освобожденных территорий Курской области мирных граждан. "Как и обещал, вчера навестил в больнице наших мирных жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов. Люди рассказали, что нацисты буквально прикрывались ими как живым щитом, не подпуская наших военных. Благодарят российских парней, которые вывели их из-под оккупации. Каждый раз поражаюсь тому, как наши военные переживают и заботятся о мирных жителях: парни умудрялись через дроны передавать людям хлеб", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам. "Большие проблемы были с водой, и те, кто пытался достать ее, кто топил печь, кто пытался всячески выжить, сразу же были атакованы дронами. Один из мужчин сам вытаскивал любимую жену из-под завалов – а уже сейчас женщина улыбается, несмотря на то что получила серьезные травмы ног", - добавил врио губернатора. По словам Хинштейна, одна из эвакуированных женщин поделилась историей спасения. "Одна из пациенток рассказала, как они с родными – раненые, по заминированной земле – шли с иконой Курской Коренной в руках. Уверены, что именно молитва вывела их к нашим военным. Всем поможем с восстановлением документов, оформлением выплат, получением сертификатов, чей дом был разрушен", - подчеркнул врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250311/prigovor-2004296448.html

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины