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ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/vsu-2004342402.html
ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн
ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн
Солдаты ВСУ в оккупированных ими селах курского приграничья прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не подпуская российских военных, сообщил врио... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:23:00+03:00
2025-03-11T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Солдаты ВСУ в оккупированных ими селах курского приграничья прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не подпуская российских военных, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее во вторник Хинштейн сообщал, что побывал в областной клинической больнице, куда накануне вечером доставили эвакуированных с освобожденных территорий Курской области мирных граждан. "Как и обещал, вчера навестил в больнице наших мирных жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов. Люди рассказали, что нацисты буквально прикрывались ими как живым щитом, не подпуская наших военных. Благодарят российских парней, которые вывели их из-под оккупации. Каждый раз поражаюсь тому, как наши военные переживают и заботятся о мирных жителях: парни умудрялись через дроны передавать людям хлеб", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам. "Большие проблемы были с водой, и те, кто пытался достать ее, кто топил печь, кто пытался всячески выжить, сразу же были атакованы дронами. Один из мужчин сам вытаскивал любимую жену из-под завалов – а уже сейчас женщина улыбается, несмотря на то что получила серьезные травмы ног", - добавил врио губернатора. По словам Хинштейна, одна из эвакуированных женщин поделилась историей спасения. "Одна из пациенток рассказала, как они с родными – раненые, по заминированной земле – шли с иконой Курской Коренной в руках. Уверены, что именно молитва вывела их к нашим военным. Всем поможем с восстановлением документов, оформлением выплат, получением сертификатов, чей дом был разрушен", - подчеркнул врио губернатора региона.
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курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн

Хинштейн: ВСУ в Курской области прикрывались мирными жителями как живым щитом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Солдаты ВСУ в оккупированных ими селах курского приграничья прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не подпуская российских военных, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее во вторник Хинштейн сообщал, что побывал в областной клинической больнице, куда накануне вечером доставили эвакуированных с освобожденных территорий Курской области мирных граждан.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
«
"Как и обещал, вчера навестил в больнице наших мирных жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов. Люди рассказали, что нацисты буквально прикрывались ими как живым щитом, не подпуская наших военных. Благодарят российских парней, которые вывели их из-под оккупации. Каждый раз поражаюсь тому, как наши военные переживают и заботятся о мирных жителях: парни умудрялись через дроны передавать людям хлеб", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам.
"Большие проблемы были с водой, и те, кто пытался достать ее, кто топил печь, кто пытался всячески выжить, сразу же были атакованы дронами. Один из мужчин сам вытаскивал любимую жену из-под завалов – а уже сейчас женщина улыбается, несмотря на то что получила серьезные травмы ног", - добавил врио губернатора.
По словам Хинштейна, одна из эвакуированных женщин поделилась историей спасения.
"Одна из пациенток рассказала, как они с родными – раненые, по заминированной земле – шли с иконой Курской Коренной в руках. Уверены, что именно молитва вывела их к нашим военным. Всем поможем с восстановлением документов, оформлением выплат, получением сертификатов, чей дом был разрушен", - подчеркнул врио губернатора региона.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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