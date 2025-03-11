ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн
Хинштейн: ВСУ в Курской области прикрывались мирными жителями как живым щитом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Солдаты ВСУ в оккупированных ими селах курского приграничья прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не подпуская российских военных, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее во вторник Хинштейн сообщал, что побывал в областной клинической больнице, куда накануне вечером доставили эвакуированных с освобожденных территорий Курской области мирных граждан.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
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"Как и обещал, вчера навестил в больнице наших мирных жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов. Люди рассказали, что нацисты буквально прикрывались ими как живым щитом, не подпуская наших военных. Благодарят российских парней, которые вывели их из-под оккупации. Каждый раз поражаюсь тому, как наши военные переживают и заботятся о мирных жителях: парни умудрялись через дроны передавать людям хлеб", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам.
"Большие проблемы были с водой, и те, кто пытался достать ее, кто топил печь, кто пытался всячески выжить, сразу же были атакованы дронами. Один из мужчин сам вытаскивал любимую жену из-под завалов – а уже сейчас женщина улыбается, несмотря на то что получила серьезные травмы ног", - добавил врио губернатора.
По словам Хинштейна, одна из эвакуированных женщин поделилась историей спасения.
"Одна из пациенток рассказала, как они с родными – раненые, по заминированной земле – шли с иконой Курской Коренной в руках. Уверены, что именно молитва вывела их к нашим военным. Всем поможем с восстановлением документов, оформлением выплат, получением сертификатов, чей дом был разрушен", - подчеркнул врио губернатора региона.