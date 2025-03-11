https://ria.ru/20250311/vsu-2004318257.html

ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области - РИА Новости, 11.03.2025

ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

Оператор украинского беспилотника выследил и ликвидировал своих же сослуживцев, которые сдались в плен российским бойцам в районе села Васильевка в Запорожской... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:29:00+03:00

2025-03-11T14:29:00+03:00

2025-03-11T14:29:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Оператор украинского беспилотника выследил и ликвидировал своих же сослуживцев, которые сдались в плен российским бойцам в районе села Васильевка в Запорожской области, рассказал РИА Новости представитель силовых структур."Наши специалисты осуществляли контроль частот в заданном районе. В районе Васильевки был зафиксирован видеосигнал ударного БПЛА, который передвигался в режиме поиска. Спустя время БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ, рядом находились наши. Наши вовремя заметили "птичку" и успели скрыться. Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные", — рассказал он.На видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, два бойца с автоматами разбегаются в стороны, а дрон попадает в "Ниву" с открытым багажником, где сидят несколько человек в камуфляже.Украинские пленные не раз жаловались, что командиры пытаются ликвидировать тех, кто сдается в российский плен. При этом, как правило, применяются FPV-дроны.На прошлой неделе пленный Виктор Зеленко рассказал, что был ранен и пытался вызвать помощь, но ему отказали в эвакуации, а потом свои же решили добить его сбросами с тяжелого квадрокоптера "Баба-Яга".

https://ria.ru/20250309/krasnoarmejsk-2003883895.html

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Перехват видеосигнала оператора БПЛА ВСУ, который ликвидировал своих сослуживцев Оператор украинского БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен в районе Васильевки в Запорожской области. Перехват видеосигнала оказался в распоряжении РИА Новости. 2025-03-11T14:29 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

вооруженные силы украины, украина, запорожская область, в мире