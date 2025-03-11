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Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце
Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце - РИА Новости, 11.03.2025
Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце
На Солнце произошла вспышка класса М1.1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:29:00+03:00
2025-03-11T20:29:00+03:00
2025-03-11T21:55:00+03:00
наука
москва
российская академия наук
здоровье - общество
вспышки на солнце
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка класса М1.1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."На Солнце сегодня около 16 часов по Москве произошла средняя вспышка уровня М1.1, находящаяся на самой границе M класса", — говорится в тексте.Отмечается, что событие продолжалось около трех минут. С начала 2025 года на Солнце зарегистрировали уже 98 событий такого уровня и выше, уточнили в лаборатории.По ее данным, общая остановка на Солнце продолжает оставаться умеренно спокойной, вспышечный уровень не повышен.
https://ria.ru/20250310/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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москва, российская академия наук, здоровье - общество, вспышки на солнце
Наука, Москва, Российская академия наук, Здоровье - Общество, вспышки на Солнце
Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце
На Солнце произошла средняя вспышка класса М1.1