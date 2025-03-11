https://ria.ru/20250311/vspyshka-2004408739.html

Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце

Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце - РИА Новости, 11.03.2025

Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце

На Солнце произошла вспышка класса М1.1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:29:00+03:00

2025-03-11T20:29:00+03:00

2025-03-11T21:55:00+03:00

наука

москва

российская академия наук

здоровье - общество

вспышки на солнце

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка класса М1.1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."На Солнце сегодня около 16 часов по Москве произошла средняя вспышка уровня М1.1, находящаяся на самой границе M класса", — говорится в тексте.Отмечается, что событие продолжалось около трех минут. С начала 2025 года на Солнце зарегистрировали уже 98 событий такого уровня и выше, уточнили в лаборатории.По ее данным, общая остановка на Солнце продолжает оставаться умеренно спокойной, вспышечный уровень не повышен.

https://ria.ru/20250310/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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москва, российская академия наук, здоровье - общество, вспышки на солнце