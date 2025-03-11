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В Нижегородской области спасли рыбаков с дрейфующих льдин - РИА Новости, 11.03.2025
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Хорошие новости
 
18:49 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/volga-2004393129.html
В Нижегородской области спасли рыбаков с дрейфующих льдин
В Нижегородской области спасли рыбаков с дрейфующих льдин - РИА Новости, 11.03.2025
В Нижегородской области спасли рыбаков с дрейфующих льдин
Две группы рыбаков - 3 и 5 человек - спасли в течение дня с оторвавшихся льдин на Волге в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:49:00+03:00
2025-03-11T18:49:00+03:00
хорошие новости
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Две группы рыбаков - 3 и 5 человек - спасли в течение дня с оторвавшихся льдин на Волге в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. "На акватории Волги у Васильсурска от берега оторвало льдину с тремя рыбаками. Спасатели аварийно-спасательного отряда Воротынца спасли людей и доставили на берег на судне на воздушной подушке. В медицинской помощи спасенные не нуждаются", - говорится в сообщении. Через несколько часов спасатели из Воротынца сняли с дрейфующей льдины еще пятерых человек при помощи судна на воздушной подушке. Спасенным рыбакам помощь врачей не понадобилась. Кроме того, днем в том же Васильсурске два человека, провалившиеся под лед на Волге, были спасены и доставлены на берег работниками аварийно-спасательного отряда Воротынца.
https://ria.ru/20250307/ldina-2003615652.html
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нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Хорошие новости, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Нижегородской области спасли рыбаков с дрейфующих льдин

В Нижегородской области спасли восемь рыбаков с дрейфующих на Волге льдин

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВертолет Ка-32
Вертолет Ка-32 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Две группы рыбаков - 3 и 5 человек - спасли в течение дня с оторвавшихся льдин на Волге в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
"На акватории Волги у Васильсурска от берега оторвало льдину с тремя рыбаками. Спасатели аварийно-спасательного отряда Воротынца спасли людей и доставили на берег на судне на воздушной подушке. В медицинской помощи спасенные не нуждаются", - говорится в сообщении.
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Через несколько часов спасатели из Воротынца сняли с дрейфующей льдины еще пятерых человек при помощи судна на воздушной подушке. Спасенным рыбакам помощь врачей не понадобилась.
Кроме того, днем в том же Васильсурске два человека, провалившиеся под лед на Волге, были спасены и доставлены на берег работниками аварийно-спасательного отряда Воротынца.
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