https://ria.ru/20250311/vnukovo-2004223846.html

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Внуково" , сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:43:00+03:00

2025-03-11T07:43:00+03:00

2025-03-11T07:46:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Внуково" , сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее сообщалось о введении временных ограничений в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево"."Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково (код ИКАО: UUWW)", - написал он.

https://ria.ru/20250311/sheremetevo-2004221780.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)