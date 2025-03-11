https://ria.ru/20250311/vnukovo-2004223846.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Внуково" , сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:43:00+03:00
2025-03-11T07:43:00+03:00
2025-03-11T07:46:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту "Внуково" , сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее сообщалось о введении временных ограничений в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево"."Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково (код ИКАО: UUWW)", - написал он.
https://ria.ru/20250311/sheremetevo-2004221780.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов