https://ria.ru/20250311/vesenniki-2004288644.html

В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие

В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие - РИА Новости, 11.03.2025

В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели весенники зимующие, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:18:00+03:00

2025-03-11T12:18:00+03:00

2025-03-11T12:18:00+03:00

хорошие новости

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862631051_0:91:3045:1804_1920x0_80_0_0_bd277f0cd7cc98dc7df1b66edcbd916a.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели весенники зимующие, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. "Посетители могут увидеть нежные желтые цветы, а также поляны подснежников в Теневом саду у главного входа", — говорится в релизе. Там отметили, что весенник зимующий — это многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Его ярко-желтые цветки, напоминающие маленькие солнышки, появляются буквально из-под снега, когда большинство других растений еще спит. Цветки окружены воротничком из зеленых листьев, высота растения редко превышает 10 сантиментов. "Название "зимующий" говорит само за себя. Весенник способен выдерживать морозы и снегопады. Его цветки появляются уже в феврале-марте, а иногда даже в январе, если зима мягкая. Это возможно благодаря тому, что растение накапливает питательные вещества в своих клубнях, которые находятся под землей. Как только температура начинает подниматься, весенник мгновенно пробуждается и радует нас своими цветами", — добавили в пресс-службе.С 15 марта в Аптекарском огороде начнется ежегодный Весенний фестиваль цветов. В саду по очереди будут распускаться первоцветы, тюльпаны, магнолии, сакуры, пионы, сирень, рододендроны, яблони, сливы, груши, миндаль, черемуха и многие другие растения. Фестиваль продлится до июня.

https://ria.ru/20250219/siren-2000317643.html

https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

москва, общество