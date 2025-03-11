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В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие - РИА Новости, 11.03.2025
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https://ria.ru/20250311/vesenniki-2004288644.html
В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие
В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие - РИА Новости, 11.03.2025
В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели весенники зимующие, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:18:00+03:00
2025-03-11T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели весенники зимующие, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. "Посетители могут увидеть нежные желтые цветы, а также поляны подснежников в Теневом саду у главного входа", — говорится в релизе. Там отметили, что весенник зимующий — это многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Его ярко-желтые цветки, напоминающие маленькие солнышки, появляются буквально из-под снега, когда большинство других растений еще спит. Цветки окружены воротничком из зеленых листьев, высота растения редко превышает 10 сантиментов. "Название "зимующий" говорит само за себя. Весенник способен выдерживать морозы и снегопады. Его цветки появляются уже в феврале-марте, а иногда даже в январе, если зима мягкая. Это возможно благодаря тому, что растение накапливает питательные вещества в своих клубнях, которые находятся под землей. Как только температура начинает подниматься, весенник мгновенно пробуждается и радует нас своими цветами", — добавили в пресс-службе.С 15 марта в Аптекарском огороде начнется ежегодный Весенний фестиваль цветов. В саду по очереди будут распускаться первоцветы, тюльпаны, магнолии, сакуры, пионы, сирень, рододендроны, яблони, сливы, груши, миндаль, черемуха и многие другие растения. Фестиваль продлится до июня.
https://ria.ru/20250219/siren-2000317643.html
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В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели первые весенники зимующие

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетители Весеннего фестиваля в Аптекарском огороде
Посетители Весеннего фестиваля в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетители Весеннего фестиваля в Аптекарском огороде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели весенники зимующие, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.
"Посетители могут увидеть нежные желтые цветы, а также поляны подснежников в Теневом саду у главного входа", — говорится в релизе.
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Там отметили, что весенник зимующий — это многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Его ярко-желтые цветки, напоминающие маленькие солнышки, появляются буквально из-под снега, когда большинство других растений еще спит. Цветки окружены воротничком из зеленых листьев, высота растения редко превышает 10 сантиментов.
"Название "зимующий" говорит само за себя. Весенник способен выдерживать морозы и снегопады. Его цветки появляются уже в феврале-марте, а иногда даже в январе, если зима мягкая. Это возможно благодаря тому, что растение накапливает питательные вещества в своих клубнях, которые находятся под землей. Как только температура начинает подниматься, весенник мгновенно пробуждается и радует нас своими цветами", — добавили в пресс-службе.
С 15 марта в Аптекарском огороде начнется ежегодный Весенний фестиваль цветов. В саду по очереди будут распускаться первоцветы, тюльпаны, магнолии, сакуры, пионы, сирень, рододендроны, яблони, сливы, груши, миндаль, черемуха и многие другие растения. Фестиваль продлится до июня.
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