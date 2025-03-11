Рейтинг@Mail.ru
В Британии полиция задержала мужчину по делу о столкновении судов - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/velikobritanija-2004395346.html
В Британии полиция задержала мужчину по делу о столкновении судов
В Британии полиция задержала мужчину по делу о столкновении судов - РИА Новости, 11.03.2025
В Британии полиция задержала мужчину по делу о столкновении судов
Один человек был задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов вблизи Британии, сообщает полиция Хамберсайда. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:03:00+03:00
2025-03-11T19:03:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004167584_0:467:1450:1283_1920x0_80_0_0_76bab835899a30c1d23294ad6cc9ab02.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один человек был задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов вблизи Британии, сообщает полиция Хамберсайда. "Мы задержали 59-летнего мужчину по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением... Мужчина остается под стражей", - заявил старший следователь Крейг Николсон. В заявлении указано, что местные правоохранители начали уголовное расследование в связи с инцидентом, сотрудничают с агентством береговой охраны. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Как заявил во вторник Кейн, пропавший моряк, скорее всего, погиб. Во вторник британская береговая охрана сообщала, что пожар на борту Solong продолжается, а на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. Вокруг судов была установлена ограничительная зона в 1 километр. Сообщалось, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера и дрейфует в южном направлении, при этом, по словам Кейна, он вряд ли останется на плаву. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Компания-владелец сухогруза Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
https://ria.ru/20250310/sudno-2004188818.html
https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004167584_0:331:1450:1419_1920x0_80_0_0_a912e0be0880b7f0183f59603072f8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии полиция задержала мужчину по делу о столкновении судов

Полиция задержала одного человека в связи со столкновением судов вблизи Британии

© Фото : соцстетиПожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцстети
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один человек был задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов вблизи Британии, сообщает полиция Хамберсайда.
«
"Мы задержали 59-летнего мужчину по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением... Мужчина остается под стражей", - заявил старший следователь Крейг Николсон.
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия
10 марта, 21:04
В заявлении указано, что местные правоохранители начали уголовное расследование в связи с инцидентом, сотрудничают с агентством береговой охраны.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Как заявил во вторник Кейн, пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Во вторник британская береговая охрана сообщала, что пожар на борту Solong продолжается, а на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. Вокруг судов была установлена ограничительная зона в 1 километр. Сообщалось, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера и дрейфует в южном направлении, при этом, по словам Кейна, он вряд ли останется на плаву.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Компания-владелец сухогруза Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер
Вчера, 16:11
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала