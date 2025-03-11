https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414559.html

Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня

Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня - РИА Новости, 11.03.2025

Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня

Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:23:00+03:00

2025-03-11T21:23:00+03:00

2025-03-11T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, опубликованное офисом Владимира Зеленского."Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", — говорится в материале. В документе отмечается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира."Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", — подчеркивается в заявлении.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html

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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, россия