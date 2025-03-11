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Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 11.03.2025 (обновлено: 22:05 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414559.html
Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня
Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня - РИА Новости, 11.03.2025
Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня
Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:23:00+03:00
2025-03-11T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, опубликованное офисом Владимира Зеленского."Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", — говорится в материале. В документе отмечается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира."Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", — подчеркивается в заявлении.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004416113.html
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия
Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня

Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Киев согласился на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, опубликованное офисом Владимира Зеленского.
"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", — говорится в материале.
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В документе отмечается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира.
"Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", — подчеркивается в заявлении.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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