https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414135.html

Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио

Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее",... РИА Новости, 11.03.2025

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2025-03-11T21:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее", заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее. Мы надеемся, что Россия ответит "да" как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе этого - настоящим переговорам", - заявил Рубио журналистам в Джидде по итогам переговоров с украинской делегацией.Трансляцию вели американские телеканалы.Как заявил Рубио, "бесконечные переговоры и нескончаемый диалог" не подходят для решения конфликта - только "настоящие переговоры о завершении, которое примут стороны". По его словам, Украина готова к прекращению огня, теперь это предложение передадут России.

https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414832.html

https://ria.ru/20250311/rubio-2004414400.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп