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Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 11.03.2025 (обновлено: 21:32 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414135.html
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее",... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:19:00+03:00
2025-03-11T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее", заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее. Мы надеемся, что Россия ответит "да" как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе этого - настоящим переговорам", - заявил Рубио журналистам в Джидде по итогам переговоров с украинской делегацией.Трансляцию вели американские телеканалы.Как заявил Рубио, "бесконечные переговоры и нескончаемый диалог" не подходят для решения конфликта - только "настоящие переговоры о завершении, которое примут стороны". По его словам, Украина готова к прекращению огня, теперь это предложение передадут России.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414832.html
https://ria.ru/20250311/rubio-2004414400.html
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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио

Рубио: Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов пойти на это

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее", заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее. Мы надеемся, что Россия ответит "да" как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе этого - настоящим переговорам", - заявил Рубио журналистам в Джидде по итогам переговоров с украинской делегацией.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Украина представила конкретные шаги по решению конфликта, заявил Уолтц
Вчера, 21:25
Трансляцию вели американские телеканалы.
Как заявил Рубио, "бесконечные переговоры и нескончаемый диалог" не подходят для решения конфликта - только "настоящие переговоры о завершении, которое примут стороны". По его словам, Украина готова к прекращению огня, теперь это предложение передадут России.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Рубио призвал Россию начать переговоры по Украине
Вчера, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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