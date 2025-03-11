https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414135.html
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее",... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:19:00+03:00
2025-03-11T21:19:00+03:00
2025-03-11T21:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов на это, Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы "как можно скорее", заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее. Мы надеемся, что Россия ответит "да" как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе этого - настоящим переговорам", - заявил Рубио журналистам в Джидде по итогам переговоров с украинской делегацией.Трансляцию вели американские телеканалы.Как заявил Рубио, "бесконечные переговоры и нескончаемый диалог" не подходят для решения конфликта - только "настоящие переговоры о завершении, которое примут стороны". По его словам, Украина готова к прекращению огня, теперь это предложение передадут России.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004414832.html
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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп
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Украина готова прекратить огонь, заявил Рубио
Рубио: Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев готов пойти на это