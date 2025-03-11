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СМИ: в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск - РИА Новости, 11.03.2025
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17:33 11.03.2025 (обновлено: 17:39 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004378044.html
СМИ: в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
СМИ: в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ: в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
Обыск проходит в высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в госбюро расследований... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:33:00+03:00
2025-03-11T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обыск проходит в высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в госбюро расследований (ГБР). "В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР… По версии следствия, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные лица могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание отмечает, что следователи ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять. По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель главы ВККС Алексей Омельян.
https://ria.ru/20250311/rada-2004343213.html
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Украина, В мире
СМИ: в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск

ГБР проводит обыск в Высшей квалификационной комиссии судей Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обыск проходит в высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в госбюро расследований (ГБР).
"В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР… По версии следствия, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные лица могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание отмечает, что следователи ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять. По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель главы ВККС Алексей Омельян.
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