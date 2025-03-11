Угрозы маньяка и непристойное предложение: история Джорджи Мелони
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ее фотографии практически не сходят со страниц мировых СМИ и не только из-за ее очень привлекательной внешности. Политику уже "посчастливилось" отметиться в нескольких довольно крупных скандалах. История первой женщины премьер-министра Италии Джорджи Мелони – в материале РИА Новости
Подожгла дом вместе с сестрой
Родилась Джорджа Мелони 15 января 1977 года в Риме. Ее отец, юрист родом с Сардинии, а мать, Анна Параторе, имеет сицилийские корни.
В возрасте трёх лет переселилась вместе с сестрой и матерью в бедный район Гарбателла, известный "левыми" и свободными настроениями, после того как, согласно её собственным воспоминаниям, вместе со своей сестрой случайно устроила поджог в прежнем доме.
Отец к тому времени ушёл из семьи во многом из-за того, что жена не разделяла его политических взглядов. Он был убежденным коммунистом, а Анна – придерживалась правых взглядов правоконсервативной партии "Национальный альянс".
С двенадцатилетнего возраста Джорджа практически с отцом не общается.
Во многом ее правоконсервативные взгляды сформировались под влиянием матери, которая в своем бурном прошлом даже принимала участие в неофашистских движениях.
Днем работала няней, ночью клеила листовки
Организаторские способности проявлялись у будущего премьер-министра с детства. В 15 лет Мелони создает в стенах своей школы организацию "Предки". Вместе с единомышленниками она планировала бороться с идеей школьной реформы, которую предлагала бывшая в то время министром образования Роза Руссо-Ерволино, придерживавшаяся "левых" взглядов.
© AP Photo / Alessandra TarantinoЛидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия" и лидер партии "Братья италии" Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия" и лидер партии "Братья италии" Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции
Уже во время учебы в старшей школе девушка состояла в "Молодежном фронте" Итальянского социального движения (MSI). По ночам Джорджа вместе с друзьями расклеивала листовки с ультраправыми лозунгами на улицах Рима, рискуя вляпаться в неприятности.
Днем Мелони училась и подрабатывала то няней, то барменом, чтобы скопить побольше денег.
По сути, в политической жизни Италии Джорджа Мелони участвует уже со школьных лет. Благодаря упорству и целеустремленности ей удалось подняться на самую вершину политического Олимпа.
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
В 2022 году Джорджа Мелони становится первой в истории Италии женщиной, ставшей премьер-министром, представляя консервативную часть политического спектра. Джорджа неоднократно выступала против однополых браков и поддерживала традиционные семейные ценности.
Хотя у политика в личной жизни не все так радужно.
Групповой секс
Долгое время Джорджа Мелони встречалась с Джамбруно, ведущим итальянского новостного ток-шоу Mediaset Diario Del Giorno, у пары есть семилетняя дочь. Отношения длились около 10 лет.
Однако 20 октября 2023 года Джорджа сообщила о разрыве с Джамбруно после громкого скандала — двумя днями ранее тот во время рекламной паузы в передаче Striscia la Notizia повёл себя крайне непристойно в отношении своей коллеги ведущей. Его поступок засняли на видео.
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
На снятом ролике, который быстро стал вирусным, слышно, как журналист говорит коллеге: "Давай займемся сексом втроем, даже вчетвером".
Естественно, столь откровенное предложение заняться групповым сексом не могло не вызвать соответствующей реакции и бурного обсуждения в обществе о странных пристрастиях близкого друга премьер-министра.
"Отдай мне мою дочь"
В 2019 году Мелони рассказала в интервью газете Corriere della Sera, как стала жертвой преследования в социальных сетях. В течение нескольких месяцев ей писал неизвестный мужчина, требовавший отдать ему дочь Мелани, утверждая при этом, что является ее отцом.
Изо дня в день неадекват навязчиво повторял: "Женева — моя дочь, ты ее у меня вырвала, я еду в Рим, чтобы увидеть ее".
© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по Украине в Париже
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по Украине в Париже
Дело принимало все более тревожные очертания. Чаша терпения переполнилась, когда мужчина опубликовал фотографию Мелони с дочерью, идущих рука об руку и снятой со спины.
Джорджи пожаловалась полиции, и подозреваемого задержали отправив под домашний арест.
Как видим, даже на самой вершине политического Олимпа жизнь далеко не так безоблачна, как может показаться на первый взгляд.