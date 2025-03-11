https://ria.ru/20250311/trebovaniya-2004354903.html

Песков ответил на вопрос о "невыполнимых требованиях" Москвы по Украине

Песков ответил на вопрос о "невыполнимых требованиях" Москвы по Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Песков ответил на вопрос о "невыполнимых требованиях" Москвы по Украине

Кремль не выдвигает невыполнимые требования по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает Bloomberg. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:03:00+03:00

2025-03-11T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Кремль не выдвигает невыполнимые требования по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает Bloomberg."Не соответствует действительности", — заявил Песков, комментируя утверждения на Западе о том, что Москва якобы несерьезно настроена на завершение боевых действий.Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что Россия готова к мирному процессу по Украине и урегулированию конфликта.Москва неоднократно на это указывала, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004295631.html

https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html

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в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, майк джонсон