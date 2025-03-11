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Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом - РИА Новости, 11.03.2025
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20:44 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/tramp-2004409711.html
Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом
Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом
Президент США Дональд Трамп до настоящего момента не созванивался с избранным премьер-министром Канады Марком Карни, но открыт для подобного разговора, заявила... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:44:00+03:00
2025-03-11T20:44:00+03:00
цены на нефть
сша
канада
дональд трамп
марк карни
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до настоящего момента не созванивался с избранным премьер-министром Канады Марком Карни, но открыт для подобного разговора, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент пока еще не говорил с Карни, с тех пор, как я проверила, всего несколько минут назад. Но, конечно, его телефон всегда открыт для лидеров, которые хотят поговорить с ним по поводу пошлин", - сообщила она журналистам на брифинге. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html
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цены на нефть, сша, канада, дональд трамп, марк карни, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Цены на нефть, США, Канада, Дональд Трамп, Марк Карни, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом

Белый дом: Трамп не созванивался с премьером Канады, но открыт для разговора

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до настоящего момента не созванивался с избранным премьер-министром Канады Марком Карни, но открыт для подобного разговора, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Президент пока еще не говорил с Карни, с тех пор, как я проверила, всего несколько минут назад. Но, конечно, его телефон всегда открыт для лидеров, которые хотят поговорить с ним по поводу пошлин", - сообщила она журналистам на брифинге.
Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
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Цены на нефтьСШАКанадаДональд ТрампМарк КарниЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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