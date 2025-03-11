https://ria.ru/20250311/tramp-2004409711.html

Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом

Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп пока не созванивался с избранным премьером Канады, заявил Белый дом

Президент США Дональд Трамп до настоящего момента не созванивался с избранным премьер-министром Канады Марком Карни, но открыт для подобного разговора, заявила... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:44:00+03:00

2025-03-11T20:44:00+03:00

2025-03-11T20:44:00+03:00

цены на нефть

сша

канада

дональд трамп

марк карни

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до настоящего момента не созванивался с избранным премьер-министром Канады Марком Карни, но открыт для подобного разговора, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент пока еще не говорил с Карни, с тех пор, как я проверила, всего несколько минут назад. Но, конечно, его телефон всегда открыт для лидеров, которые хотят поговорить с ним по поводу пошлин", - сообщила она журналистам на брифинге. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, канада, дональд трамп, марк карни, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады