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На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо - РИА Новости, 11.03.2025
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01:59 11.03.2025 (обновлено: 10:01 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html
На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо
На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо - РИА Новости, 11.03.2025
На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо
Более 200 тысяч баррелей авиатоплива находилось на танкере Stena Immaculate, столкнувшемся с контейнеровозом у берегов Британии, передает телеканал Sky News со... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:59:00+03:00
2025-03-11T10:01:00+03:00
в мире
великобритания
северное море
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более 200 тысяч баррелей авиатоплива находилось на танкере Stena Immaculate, столкнувшемся с контейнеровозом у берегов Британии, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные компании — оператора судна Crowley."В момент удара судно Stena Immaculate перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках. &lt;...&gt; На данном этапе неясно, какой объем топлива мог быть выброшен в результате инцидента", — говорится в заявлении.По информации оператора, по крайней мере один грузовой бак, содержащий топливо Jet-A1, получил повреждения. Произошла утечка.В понедельник в Северном море, у берегов Британии, столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong. В результате инцидента прогремели взрывы, на обоих транспортных средствах вспыхнул пожар. Спасателям удалось вызволить 36 членов экипажей на берег, одного из них госпитализировали. При этом еще один человек числится пропавшим без вести, Береговая охрана Британии прекратила его поиски.По данным издания Wall Street Journal, танкер перевозил реактивное топливо, принадлежащее американским военным. Агентство Рейтер, в свою очередь, передавало, что на борту контейнеровоза находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
великобритания
северное море
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Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии
Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
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в мире, великобритания, северное море, сша
В мире, Великобритания, Северное море, США
На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо

На танкере, столкнувшемся с судном в Британии, было 200 тысяч баррелей топлива

© Фото : соцсетиТопливо горит на месте столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
Топливо горит на месте столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцсети
Топливо горит на месте столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более 200 тысяч баррелей авиатоплива находилось на танкере Stena Immaculate, столкнувшемся с контейнеровозом у берегов Британии, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные компании — оператора судна Crowley.
"В момент удара судно Stena Immaculate перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках. <...> На данном этапе неясно, какой объем топлива мог быть выброшен в результате инцидента", — говорится в заявлении.
По информации оператора, по крайней мере один грузовой бак, содержащий топливо Jet-A1, получил повреждения. Произошла утечка.
В понедельник в Северном море, у берегов Британии, столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong. В результате инцидента прогремели взрывы, на обоих транспортных средствах вспыхнул пожар. Спасателям удалось вызволить 36 членов экипажей на берег, одного из них госпитализировали. При этом еще один человек числится пропавшим без вести, Береговая охрана Британии прекратила его поиски.
По данным издания Wall Street Journal, танкер перевозил реактивное топливо, принадлежащее американским военным. Агентство Рейтер, в свою очередь, передавало, что на борту контейнеровоза находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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