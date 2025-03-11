https://ria.ru/20250311/svo-2004297727.html

Пенсионер из Иркутска передал в зону СВО свой автомобиль ГАЗ-69

Пенсионер из Иркутска передал в зону СВО свой автомобиль ГАЗ-69 - РИА Новости, 11.03.2025

Пенсионер из Иркутска передал в зону СВО свой автомобиль ГАЗ-69

Пенсионер из Иркутска Виктор Сапрыкин передал в зону СВО автомобиль ГАЗ-69, сообщает пресс-служба городской мэрии. РИА Новости, 11.03.2025

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ИРКУТСК, 11 мар - РИА Новости. Пенсионер из Иркутска Виктор Сапрыкин передал в зону СВО автомобиль ГАЗ-69, сообщает пресс-служба городской мэрии. "Пенсионер из Иркутска Виктор Сапрыкин передал в зону СВО свой ГАЗ-69. Несмотря на то, что автомобиль был выпущен в 1970 году, он полностью исправен и на ходу", - говорится в сообщении. По словам пенсионера, он ездил на этой машине с середины 80-х годов и всегда поддерживал ее в хорошем состоянии: полностью заменил мосты, коробку, раздатку на аналоги от УАЗ-469. Сейчас машину перегнали на площадку, где формируется колонна техники. В составе очередной партии помощи его отправят в зону СВО наряду с "Волгами" и УАЗами. В мэрии отмечают готовность горожан передавать личный транспорт "за ленточку". Это и новая техника, и та, которой требуется ремонт. Перед отправкой на фронт все автомобили в обязательном порядке проходят техобслуживание, отправляются только исправные автомобили.

https://ria.ru/20250311/svo-2004287119.html

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