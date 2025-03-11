https://ria.ru/20250311/svo-2004287119.html

Почти 16 тыс волонтеров из Москвы помогают бойцам СВО и жителям приграничья

Почти 16 тыс волонтеров из Москвы помогают бойцам СВО и жителям приграничья - РИА Новости, 11.03.2025

Почти 16 тыс волонтеров из Москвы помогают бойцам СВО и жителям приграничья

Почти 16 тысяч волонтеров, которые помогают бойцам СВО и жителям приграничья насчитывается сегодня в столице, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 11.03.2025

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надежные люди

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сво

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 16 тысяч волонтеров, которые помогают бойцам СВО и жителям приграничья насчитывается сегодня в столице, сообщается на официальном портале мэра Москвы. Волонтеры в сфере охраны здоровья и общественные организации столицы собирают и отправляют гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, организуют донорские акции и оказывают психологическую поддержку тем, проводят мастер-классы по оказанию первой помощи, а также готовят концерты для бойцов, которые проходит лечение в госпиталях, сообщается на портале. Также некоторые волонтеры отправляются добровольцами-медиками в зону СВО. "Сегодня в команде таких волонтеров в столице насчитывается почти 16 тысяч человек. Вместе с городскими организациями они помогают всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении. Также отмечается, что за три года собрано более 195 тонн гуманитарной помощи: продуктовые наборы, комплекты постельного белья, школьные принадлежности и другие товары. Грузы доставляют в местные отделения Российского Красного Креста, на федеральные и региональные склады гуманитарной помощи, а также передают напрямую адресатам и в пункты временного размещения. На сайте подчеркивается, что за все время удалось помочь более чем 20 тысячам человек. Также в 2024 году сотрудники отделения провели донорские акции, их участниками стали 3,7 тысячи человек. Кроме этого специалисты центра приняли уже более семи тысяч обращений и сделали свыше 11 тысяч звонков для уточнения данных. Благодаря их работе получилось установить судьбу более тысячи мирных жителей и более 300 военных, которым помогли воссоединиться с семьями. На портале сообщают о программе психосоциальной поддержки Московского городского отделения Российского Красного Креста, с 2022 по 2024 год в рамках этой программы поддержали более 12,2 тысячи жителей новых регионов, Курской области, а также беженцев. Представители движения отмечают, что в Год защитника Отечества людей, готовых становиться частью команды волонтеров в сфере охраны здоровья, стало значительно больше. Сегодня в Москве открыто свыше 100 отрядов волонтеров-медиков.

https://ria.ru/20250307/gumpomosch-2003611815.html

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