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ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области

ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025

ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области

Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл через газовую трубу в районе Суджи продолжается, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:32:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл через газовую трубу в районе Суджи продолжается, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе."Противник оставляет населенные пункты. Масштабная общевойсковая операция продолжается", - сообщили бойцы корпуса. По их словам, масштабное наступление идёт сразу с нескольких направлений.Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат".

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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, суджа, безопасность