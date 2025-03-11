ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области
ВС РФ продолжат операцию с выходом в тыл через газовую трубу в Курской области
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл через газовую трубу в районе Суджи продолжается, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе.
"Противник оставляет населенные пункты. Масштабная общевойсковая операция продолжается", - сообщили бойцы корпуса. По их словам, масштабное наступление идёт сразу с нескольких направлений.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат".
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области