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ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 11.03.2025 (обновлено: 11:33 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/svo-2004273736.html
ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области
ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области
Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл через газовую трубу в районе Суджи продолжается, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:32:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
суджа
безопасность
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл через газовую трубу в районе Суджи продолжается, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе."Противник оставляет населенные пункты. Масштабная общевойсковая операция продолжается", - сообщили бойцы корпуса. По их словам, масштабное наступление идёт сразу с нескольких направлений.Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат".
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Суджа, Безопасность
ВС России продолжат операцию с выходом в тыл через трубу в Курской области

ВС РФ продолжат операцию с выходом в тыл через газовую трубу в Курской области

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 11 мар – РИА Новости. Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл через газовую трубу в районе Суджи продолжается, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе.
"Противник оставляет населенные пункты. Масштабная общевойсковая операция продолжается", - сообщили бойцы корпуса. По их словам, масштабное наступление идёт сразу с нескольких направлений.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат".
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФСуджаБезопасность
 
 
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