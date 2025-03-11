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Сергей Жуков и бумага SvetoCopy в новой кампании "SvetoCopy в офисном топе" - РИА Новости, 11.03.2025
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14:38 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/svetocopy-2002812832.html
Сергей Жуков и бумага SvetoCopy в новой кампании "SvetoCopy в офисном топе"
Сергей Жуков и бумага SvetoCopy в новой кампании "SvetoCopy в офисном топе" - РИА Новости, 11.03.2025
Сергей Жуков и бумага SvetoCopy в новой кампании "SvetoCopy в офисном топе"
Непубличное акционерное общество "Светогорский ЦБК" запускает новую рекламную кампанию — "SvetoCopy в офисном топе", в рамках которой можно выиграть сертификат... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:38:00+03:00
2025-03-11T14:38:00+03:00
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 мар – пресс-служба НПАО "Светогорский ЦБК". Непубличное акционерное общество "Светогорский ЦБК" запускает новую рекламную кампанию — "SvetoCopy в офисном топе", в рамках которой можно выиграть сертификат на путешествие в размере 500 тысяч рублей.Зачастую кажется, что в офисе все происходит само собой: варится кофе, заказываются билеты, появляются конфеты на кухне и бумага в принтере. Но на самом деле за комфортными и всем привычными процессами стоит большая работа сотрудников административно-хозяйственных подразделений: секретарей, офис-менеджеров, ассистентов и других. И именно им Светогорский ЦБК посвящает свою новую программу "SvetoCopy в офисном топе", где ключевым образом выступает офис-менеджер Света Горская.Ежедневно Света сталкивается с огромным количеством задач и справляться с ними ей помогает Сергей Жуков — певец, музыкант и солист группы "Руки Вверх". В роликах рекламной кампании он выступает в роли курьера SvetoCopy, который вместе с бумагой SvetoCopy приносит в офис радость, настроение и решение проблем.Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает — напоминает бренд SvetoCopy и запускает масштабную акцию. С 17 февраля по 15 ноября 2025 года в промопачках SvetoCopy покупатели могут найти "Золотой билет". Те, кто найдут такие билеты и зарегистрируют их на сайте, получат гарантированный приз — сертификат на 4 тысячи рублей в один из интернет-магазинов и главное — смогут участвовать в розыгрыше сертификата на путешествие на 500 тысяч рублей. Всего в рамках акции запланировано два розыгрыша — в июле и ноябре 2025 года. Также покупатели SvetoCopy смогут регистрировать специальные коды с промопачек SvetoCopy, копить баллы в виде "СветоКоинов" и обменивать их на участие в розыгрыше призов. Разыгрываться — также в июле и ноябре 2025 года — будут премиальные фены, умные колонки, рюкзаки и яркие футболки от SvetoCopy."Мы с огромным удовольствием объявляем о запуске нашей масштабной рекламной кампании "SvetoCopy в офисном топе". Программа получилась яркой, веселой, доброй — особенно благодаря участию в ней Сергея Жукова, которого, как и наш бренд офисной бумаги SvetoCopy, многие знают*. "Каждый в офисе знает: Света решает. В офисном топе всегда SvetoCopy", — поет в роликах Сергей. И в этих строчках заключена основная мысль нашей рекламной кампании: на ком держится работа офиса? На офис-менеджере. На чем держится работа офиса? На бумаге SvetoCopy", - рассказал директор по продажам белых бумаг, Россия, маркетингу и корпоративным коммуникациям НПАО "Светогорский ЦБК" Артем Дунаев.* Источники:По знанию и потреблению, согласно данным исследования компании "Ипсос", проведенного в 14 городах России в период с апреля по май 2024 года среди лиц, принимающих решения о закупке бумаги для офиса. В результате независимого народного голосования в 2024 году торговая марка бумаги SvetoCopy была выбрана победителем премии "Народная Марка №1 в России" в категории "Офисная бумага".Сроки проведения акции: с 17 февраля по 15 декабря 2025 года (включая период вручения призов). Подробную информацию о сроках проведения мероприятия, об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте и по телефону +7 (900) 623–10–45Реклама, НПАО "Светогорский ЦБК", 188991, г. Светогорск, ул. Заводская, д.17, ОГРН 1024700880324, ИНН 4704012472, erid: F7NfYUJCUneRHU4oJxdh
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РИА Новости
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5
4.7
96
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Сергей Жуков и бумага SvetoCopy в новой кампании "SvetoCopy в офисном топе"

© Фото : пресс-служба НПАО "Светогорский ЦБК"SvetoCopy и Сергей Жуков разыграют сертификаты в 500 тысяч рублей на отдых
SvetoCopy и Сергей Жуков разыграют сертификаты в 500 тысяч рублей на отдых - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба НПАО "Светогорский ЦБК"
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МОСКВА, 11 мар – пресс-служба НПАО "Светогорский ЦБК". Непубличное акционерное общество "Светогорский ЦБК" запускает новую рекламную кампанию — "SvetoCopy в офисном топе", в рамках которой можно выиграть сертификат на путешествие в размере 500 тысяч рублей.
Зачастую кажется, что в офисе все происходит само собой: варится кофе, заказываются билеты, появляются конфеты на кухне и бумага в принтере. Но на самом деле за комфортными и всем привычными процессами стоит большая работа сотрудников административно-хозяйственных подразделений: секретарей, офис-менеджеров, ассистентов и других. И именно им Светогорский ЦБК посвящает свою новую программу "SvetoCopy в офисном топе", где ключевым образом выступает офис-менеджер Света Горская.
Ежедневно Света сталкивается с огромным количеством задач и справляться с ними ей помогает Сергей Жуков — певец, музыкант и солист группы "Руки Вверх". В роликах рекламной кампании он выступает в роли курьера SvetoCopy, который вместе с бумагой SvetoCopy приносит в офис радость, настроение и решение проблем.
Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает — напоминает бренд SvetoCopy и запускает масштабную акцию. С 17 февраля по 15 ноября 2025 года в промопачках SvetoCopy покупатели могут найти "Золотой билет". Те, кто найдут такие билеты и зарегистрируют их на сайте, получат гарантированный приз — сертификат на 4 тысячи рублей в один из интернет-магазинов и главное — смогут участвовать в розыгрыше сертификата на путешествие на 500 тысяч рублей. Всего в рамках акции запланировано два розыгрыша — в июле и ноябре 2025 года.
Также покупатели SvetoCopy смогут регистрировать специальные коды с промопачек SvetoCopy, копить баллы в виде "СветоКоинов" и обменивать их на участие в розыгрыше призов. Разыгрываться — также в июле и ноябре 2025 года — будут премиальные фены, умные колонки, рюкзаки и яркие футболки от SvetoCopy.
"Мы с огромным удовольствием объявляем о запуске нашей масштабной рекламной кампании "SvetoCopy в офисном топе". Программа получилась яркой, веселой, доброй — особенно благодаря участию в ней Сергея Жукова, которого, как и наш бренд офисной бумаги SvetoCopy, многие знают*. "Каждый в офисе знает: Света решает. В офисном топе всегда SvetoCopy", — поет в роликах Сергей. И в этих строчках заключена основная мысль нашей рекламной кампании: на ком держится работа офиса? На офис-менеджере. На чем держится работа офиса? На бумаге SvetoCopy", - рассказал директор по продажам белых бумаг, Россия, маркетингу и корпоративным коммуникациям НПАО "Светогорский ЦБК" Артем Дунаев.
* Источники:
По знанию и потреблению, согласно данным исследования компании "Ипсос", проведенного в 14 городах России в период с апреля по май 2024 года среди лиц, принимающих решения о закупке бумаги для офиса.
В результате независимого народного голосования в 2024 году торговая марка бумаги SvetoCopy была выбрана победителем премии "Народная Марка №1 в России" в категории "Офисная бумага".
Сроки проведения акции: с 17 февраля по 15 декабря 2025 года (включая период вручения призов). Подробную информацию о сроках проведения мероприятия, об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте и по телефону +7 (900) 623–10–45
Реклама, НПАО "Светогорский ЦБК", 188991, г. Светогорск, ул. Заводская, д.17, ОГРН 1024700880324, ИНН 4704012472, erid: F7NfYUJCUneRHU4oJxdh
 
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