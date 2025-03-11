Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже
ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл в Судже должны были создать плацдарм
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации, заявил командир штурмовой роты бригады "Ветераны" добровольческого корпуса с позывным "Ник".
"Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред), противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться", - сказал "Ник" на кадрах Первого канала, записанных накануне штурма.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области