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Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 11.03.2025 (обновлено: 12:50 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sudzha-2004291557.html
Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже
Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже - РИА Новости, 11.03.2025
Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже
ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации, заявил командир штурмовой роты... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:34:00+03:00
2025-03-11T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
ника
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации, заявил командир штурмовой роты бригады "Ветераны" добровольческого корпуса с позывным "Ник"."Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред), противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться", - сказал "Ник" на кадрах Первого канала, записанных накануне штурма.
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суджа, ника, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджа, НИКА, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже

ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл в Судже должны были создать плацдарм

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации, заявил командир штурмовой роты бригады "Ветераны" добровольческого корпуса с позывным "Ник".
"Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред), противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться", - сказал "Ник" на кадрах Первого канала, записанных накануне штурма.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаНИКАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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