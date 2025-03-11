https://ria.ru/20250311/sudzha-2004291557.html

Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже

Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже - РИА Новости, 11.03.2025

Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже

ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации, заявил командир штурмовой роты... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:34:00+03:00

2025-03-11T12:34:00+03:00

2025-03-11T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации, заявил командир штурмовой роты бригады "Ветераны" добровольческого корпуса с позывным "Ник"."Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред), противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться", - сказал "Ник" на кадрах Первого канала, записанных накануне штурма.

суджа

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2025

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суджа, ника, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность